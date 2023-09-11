"Дніпро-1" очолить тренер із Другої ліги України: джерело повідомило ім'я наставника
"Дніпро-1" все ж таки знайшов нового головного тренера. Оскільки не вдалося запросити іноземця, то у клубі вирішили зупинити вибір на українському спеціалісті.
Ще цікавіше, що новий наставник клубу зараз тренує у Другій лізі, повідомило ТаТоТаке.
Зазначимо, що раніше у "Дніпрі-1" через незадовільні результати у відставку подав Олександр Кучер. Його планували замінити іспанськими фахівцями, але всі відмовилися після рішення повернутися до Дніпра через виліт з єврокубків.
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За інформацією джерела, новим головним тренером "Дніпра-1" стане нинішній наставник друголігового "Звягеля" Юрій Максимов.
Джерело зазначило, що клуб і фахівець уже домовилися про перехід.
"Керівництво СК Дніпро-1 домовилося про співпрацю з тренером ФК "Звягель" Юрієм Максимовим.
Офіційно про призначення буде оголошено найближчими днями", — йдеться у повідомленні джерела.
Зазначимо, що перед "Звягелем" Максимов три сезони працював у полтавській "Ворсклі".
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