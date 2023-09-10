Английские СМИ назвали украинского игрока, трансфер которого принесет много денег

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

9 сентября в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 сборная Украины во Вроцлаве сыграла вничью с командой Англии (1:1). Во время матча некоторые игроки команды Сергея Реброва удивили английскую публику.

Репортер The Athletic Адам Крафтон в соцсетях назвал украинского футболиста, трансфер которого может быть сравним с продажей Михаила Мудрика в "Челси".

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После четырех игр у сборной Украины семь очков и второе место в группе C. У первой Англии 13 баллов в пяти матчах, а у Италии 4 очка в трех встречах. 12 сентября команда Реброва сыграет против Италии.

Unbelievable counter attacking move from Ukraine for Zinchenko’s opener!



Sudakov and Zabarnyi the stand outs in that first half for the hosts



Bushchan should have done better for the Walker goal



All to play for in 2H pic.twitter.com/iQl9eSG7uA — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 9, 2023

Еще одному игроку "поют дифирамбы"

По словам Крафтона, следующим трансфером в европейский топ-клуб станет 21-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков.

"В прошлом сезоне он очень перспективно выглядел на групповом этапе Лиги чемпионов и, вероятно, именно он станет следующей дорогой продажей "Шахтера", — написал Крафтон.

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков. Фото: УАФ

Отметим, что, вероятно, журналист высказывал общее мнение о Судакове, поскольку матч с Англией был для него одним из худших. При этом Георгий начал голевую атаку и на 65-й минуте был заменен на Сергея Сидорчука.

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