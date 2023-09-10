Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Английские СМИ назвали украинского игрока, трансфер которого принесет много денег arrow

Английские СМИ назвали украинского игрока, трансфер которого принесет много денег

10 сентября 2023 15:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Английские СМИ назвали украинского игрока, трансфер которого принесет много денег
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

9 сентября в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 сборная Украины во Вроцлаве сыграла вничью с командой Англии (1:1). Во время матча некоторые игроки команды Сергея Реброва удивили английскую публику.

Репортер The Athletic Адам Крафтон в соцсетях назвал украинского футболиста, трансфер которого может быть сравним с продажей Михаила Мудрика в "Челси".

Читайте также:

После четырех игр у сборной Украины семь очков и второе место в группе C. У первой Англии 13 баллов в пяти матчах, а у Италии 4 очка в трех встречах. 12 сентября команда Реброва сыграет против Италии.

Еще одному игроку "поют дифирамбы"

По словам Крафтона, следующим трансфером в европейский топ-клуб станет 21-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков.

"В прошлом сезоне он очень перспективно выглядел на групповом этапе Лиги чемпионов и, вероятно, именно он станет следующей дорогой продажей "Шахтера", — написал Крафтон.

Георгий Судаков
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков. Фото: УАФ

Отметим, что, вероятно, журналист высказывал общее мнение о Судакове, поскольку матч с Англией был для него одним из худших. При этом Георгий начал голевую атаку и на 65-й минуте был заменен на Сергея Сидорчука.

Напомним, Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции.

Фьюри объяснил, почему не хочет сразиться с Усиком.

Бущан рассказал, какой момент мог все изменить в игре Украина — Англия.

Зинченко — лучший игрок матча с Англией: с Италией планирует повторить.

Подарок Украине: Италия потеряла очки и лидеров Северной Македонии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Военный учет женщин: будут ли возвращать медиков из-за границы

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз