Англійські ЗМІ назвали українського гравця, трансфер якого принесе багато грошей
9 вересня у рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 збірна України у Вроцлаві зіграла внічию з командою Англії (1:1). Під час матчу деякі гравці команди Сергія Реброва здивували англійську публіку.
Репортер The Athletic Адам Крафтон у соцмережах назвав українського футболіста, трансфер якого може порівняти з продажем Михайла Мудрика в "Челсі".
Після чотирьох ігор у збірної України сім очок та друге місце у групі C. У першої Англії 13 балів у п'яти матчах, а в Італії 4 очки у трьох зустрічах. 12 вересня команда Реброва зіграє проти Італії.
Unbelievable counter атакує рух від Ukraine for Zinchenko's opener!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 9, 2023
Sudakov і Zabarnyi stand outs in that first half for the hosts
Bushchan should have done better for the Walker goal
All to play for in 2H pic.twitter.com/iQl9eSG7uA
Ще одному гравцеві "співають дифірамби"
За словами Крафтона, наступним трансфером до європейського топклубу стане 21-річний півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков.
"Минулого сезону він дуже перспективно виглядав на груповому етапі Ліги чемпіонів і, ймовірно, саме він стане наступним дорогим продажем "Шахтаря", — написав Крафтон.
Зазначимо, що, ймовірно, журналіст висловлював загальну думку про Судакова, оскільки матч з Англією був для нього одним із найгірших. При цьому Георгій розпочав гольову атаку і на 65-й хвилині був замінений на Сергія Сидорчука.
Нагадаємо, Вірменія з Петраковим здійснила подвиг у Туреччині.
Ф'юрі пояснив, чому не хоче битися з Усиком.
Бущан розповів, який момент міг усе змінити у грі Україна — Англія.
Зінченко — найкращий гравець матчу з Англією: з Італією планує повторити.
Подарунок Україні: Італія втратила очки та лідерів в матчі з Північною Македонією.