Англійські ЗМІ назвали українського гравця, трансфер якого принесе багато грошей

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

9 вересня у рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 збірна України у Вроцлаві зіграла внічию з командою Англії (1:1). Під час матчу деякі гравці команди Сергія Реброва здивували англійську публіку.

Репортер The Athletic Адам Крафтон у соцмережах назвав українського футболіста, трансфер якого може порівняти з продажем Михайла Мудрика в "Челсі".

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Після чотирьох ігор у збірної України сім очок та друге місце у групі C. У першої Англії 13 балів у п'яти матчах, а в Італії 4 очки у трьох зустрічах. 12 вересня команда Реброва зіграє проти Італії.

Unbelievable counter атакує рух від Ukraine for Zinchenko's opener!



Sudakov і Zabarnyi stand outs in that first half for the hosts



Bushchan should have done better for the Walker goal



All to play for in 2H pic.twitter.com/iQl9eSG7uA — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 9, 2023

Ще одному гравцеві "співають дифірамби"

За словами Крафтона, наступним трансфером до європейського топклубу стане 21-річний півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков.

"Минулого сезону він дуже перспективно виглядав на груповому етапі Ліги чемпіонів і, ймовірно, саме він стане наступним дорогим продажем "Шахтаря", — написав Крафтон.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков Фото: УАФ

Зазначимо, що, ймовірно, журналіст висловлював загальну думку про Судакова, оскільки матч з Англією був для нього одним із найгірших. При цьому Георгій розпочав гольову атаку і на 65-й хвилині був замінений на Сергія Сидорчука.

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