Сборная Украины прибыла в Милан: у команды одна потеря
12 сентября в Милане сборная Украины по футболу сыграет 5-й матч группового этапа квалификации чемпионата Европы против Италии. Команды являются основными конкурентами за вторую позицию в группе.
10 сентября команда прибыла в Милан, сообщили в УАФ.
После четырех игр у сборной Украины семь очков и второе место в группе C. У первой Англии 13 баллов в пяти матчах, а у Италии 4 очка в трех встречах. 12 сентября команда Реброва сыграет против Италии.
У сборной одна потеря
В Милан команда Сергея Реброва прибыла не в полном составе. До матча с Италией не сможет восстановиться правый защитник Александр Тимчик, травмировавшийся еще перед игрой с Англией. Сейчас футболист отправился в Киев в расположение "Динамо".
Интересно, что в сложном матче с Северной Македонией (1:1) у команды Италии повреждения получили Федерико Кьеза, Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини и Маттео Политано. Этих игроков уже нет в расположении команды. При этом главный тренер Лучано Спалетти на помощь вызвал Рикардо Орсолини.
Отметим, что матч квалификации чемпионата Европы-2024 Италия Украина состоится 12 сентября. Начало — 21:45 по Киеву.
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