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Сборная Украины прибыла в Милан: у команды одна потеря

11 сентября 2023 08:15
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины прибыла в Милан: у команды одна потеря
Михаил Мудрик с болельщиками. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

12 сентября в Милане сборная Украины по футболу сыграет 5-й матч группового этапа квалификации чемпионата Европы против Италии. Команды являются основными конкурентами за вторую позицию в группе.

10 сентября команда прибыла в Милан, сообщили в УАФ.

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После четырех игр у сборной Украины семь очков и второе место в группе C. У первой Англии 13 баллов в пяти матчах, а у Италии 4 очка в трех встречах. 12 сентября команда Реброва сыграет против Италии.

У сборной одна потеря

В Милан команда Сергея Реброва прибыла не в полном составе. До матча с Италией не сможет восстановиться правый защитник Александр Тимчик, травмировавшийся еще перед игрой с Англией. Сейчас футболист отправился в Киев в расположение "Динамо".

Интересно, что в сложном матче с Северной Македонией (1:1) у команды Италии повреждения получили Федерико Кьеза, Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини и Маттео Политано. Этих игроков уже нет в расположении команды. При этом главный тренер Лучано Спалетти на помощь вызвал Рикардо Орсолини.

Отметим, что матч квалификации чемпионата Европы-2024 Италия Украина состоится 12 сентября. Начало — 21:45 по Киеву.

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