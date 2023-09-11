Збірна України прибула до Мілану: у команди одна втрата

Михайло Мудрик з уболівальниками. Фото: УАФ

12 вересня в Мілані збірна України з футболу зіграє 5-й матч групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи проти Італії. Команди є головними конкурентами за другу позицію в групі.

10 вересня команда прибула до Мілану, повідомили в УАФ.

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Після чотирьох ігор у збірної України сім очок та друге місце у групі C. У першої Англії 13 балів у п'яти матчах, а в Італії 4 очка у трьох зустрічах. 12 вересня команда Реброва зіграє проти Італії.

У збірній одна втрата

В Мілан команда Сергія Реброва прибула не в повному складі. До матчу з Італією не зможе відновитися правий захисник Олександр Тимчик, який травмувався ще перед грою з Англією. Наразі футболіст вирушив у Київ в розташування "Динамо".

Цікаво, що у складному матчі з Північною Македонією (1:1) у команди Італії пошкодження отримали Федеріко К'єза, Лоренцо Пеллегріні, Джанлука Манчіні та Маттео Політано. Цих гравців вже немає у розташуванні команди. При цьому головний тренер Лучано Спалетті додатково викликав Рікардо Орсоліні.

Зазначимо, що матч кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 Італія Україна відбудеться 12 вересня. Початок — 21:45 по Києву.

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