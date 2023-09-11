Беллингем захотел стать украинцем: видео курьеза
В пятом туре отбора не Евро-2024 сборные Украины и Англии сыграли в Польше вничью со счетом 1:1. После поединка произошел курьез, связанный с одним из лидеров "трех львов".
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем спровоцировал забавную ситуацию, сообщает портал Новини.LIVE.
Джуд Беллингем не сумел забить в матче против сборной Украины гол или сделать результативную передачу. Зато после игры отбора не Евро-2024 он отметился тем, что едва не уехал в лагерь сборной Украины.
Что сделал Беллингем
Полузащитник мадридского "Реала" после поединка заблудился в недрах польского стадиона. Когда Джуд Беллингем сумел выйти на подземный паркинг, он увидел перед собой автобус. Не задумываясь, английский футболист зашел в транспортное средство. Лишь после этого он увидел, что оказался в автобусе сборной Украины. Футболисты приветствовали появление звезды мирового футбола аплодисментами.
Растерянный Беллингем вышел из автобуса под веселый смех болельщиков, которые наблюдали за ситуацией. Работники стадиона подсказали Джуду, как ему найти свою команду, и футболист ушел в расположении сборной Англии.
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