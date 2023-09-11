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Беллингем захотел стать украинцем: видео курьеза

11 сентября 2023 13:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Беллингем захотел стать украинцем: видео курьеза
Джуд Беллингем на тренировке. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В пятом туре отбора не Евро-2024 сборные Украины и Англии сыграли в Польше вничью со счетом 1:1. После поединка произошел курьез, связанный с одним из лидеров "трех львов". 

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем спровоцировал забавную ситуацию, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Джуд Беллингем не сумел забить в матче против сборной Украины гол или сделать результативную передачу. Зато после игры отбора не Евро-2024 он отметился тем, что едва не уехал в лагерь сборной Украины. 

Что сделал Беллингем

Полузащитник мадридского "Реала" после поединка заблудился в недрах польского стадиона. Когда Джуд Беллингем сумел выйти на подземный паркинг, он увидел перед собой автобус. Не задумываясь, английский футболист зашел в транспортное средство. Лишь после этого он увидел, что оказался в автобусе сборной Украины. Футболисты приветствовали появление звезды мирового футбола аплодисментами. 

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем в матче против сборной Украины. Фото: Reuters/Matthew Childs

Растерянный Беллингем вышел из автобуса под веселый смех болельщиков, которые наблюдали за ситуацией. Работники стадиона подсказали Джуду, как ему найти свою команду, и футболист ушел в расположении сборной Англии. 

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