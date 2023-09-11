Италия — Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

Сборная Украины в матче против Англии. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

В рамках отборочной кампании на чемпионат Европы-2024 сборная Украины сыграет в Милане с национальной командой Италии. Оба соперника подходят к противостоянию с кадровыми проблемами.

Болельщики в Украине смогут увидеть поединок Украины с Италией в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

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Где и когда смотреть матч Италия — Украина

В группе "С" продолжает лидировать Англия. Сборная Украины отстает от "трех львов" на шесть очков, при этом у "сине-желтых" есть матч в запасе. В свою очередь Италия отстает от Украины на три очка, и при этом у "скуадры адзурры" тоже есть поединок в запасе. В случае победы в Милане подопечные Сергея Реброва оторвутся от Италии в турнирной таблице.

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Болельщики смогут увидеть матч Италия — Украина бесплатно. Матч отбора на Евро-2024 будут транслировать региональные каналы "Суспільного" ("Суспільне" Днепр, "Суспільне" Львов). Также матч в прямой трансляции будет доступен на медиа-сервисе Megogo.

Чиро Иммобиле в матче за сборную Италии. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Поединок Италия — Украина пройдет во вторник, 12 сентября, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Начало противостояния запланировано на 21:45. Команды выведет на поле главный арбитр из Испании Алехандро Эрнандес.

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