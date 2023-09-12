Италия — Украина: прямая онлайн трансляция матча (текстовая)
Италия — Украина в рамках отбора на Евро-2024. Соперники по группе "С" играют в Милане поединок шестого тура.
Портал Новини.LIVE проводит прямую текстовую трансляцию матча. В нашем онлайне — все самые интересные события встречи.
Стартовые составы команд
Италия: Доннарумма (капитан) — Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко — Фраттези, Локателли, Барелла — Дзаньоло, Распадори, Дзакканьи.
Тренер: Лучано Спаллетти.
Украина: Бущан — Конопля, Кривцов, Забарный, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Судаков — Ярмоленко (капитан), Цыганков — Довбик.
Тренер: Сергей Ребров.
Обращает на себя внимание отсутствие Чиро Иммобиле в стартовом составе сборной Италии. Капитан "скуадры адзурры" остался на скамейке запасных. У сборной Украины в запасе Михаил Мудрик.
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