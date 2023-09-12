Италия — Украина: прямая онлайн трансляция матча (текстовая)

Сергей Ребров выходит на поле. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Италия — Украина в рамках отбора на Евро-2024. Соперники по группе "С" играют в Милане поединок шестого тура.

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Стартовые составы команд

Италия: Доннарумма (капитан) — Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко — Фраттези, Локателли, Барелла — Дзаньоло, Распадори, Дзакканьи.

Тренер: Лучано Спаллетти.

Украина: Бущан — Конопля, Кривцов, Забарный, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Судаков — Ярмоленко (капитан), Цыганков — Довбик.

Тренер: Сергей Ребров.

Обращает на себя внимание отсутствие Чиро Иммобиле в стартовом составе сборной Италии. Капитан "скуадры адзурры" остался на скамейке запасных. У сборной Украины в запасе Михаил Мудрик.

Украинские болельщики поддержат команду Реброва на "Сан-Сиро". Фото: REUTERS/Claudia Greco

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