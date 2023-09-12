Італія — Україна: пряма трансляція онлайн матчу (текстова)

Сергій Ребров виходить на поле. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Італія — Україна в рамках відбору на Євро-2024. Суперники групи "С" грають у Мілані поєдинок шостого туру.

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Стартові склади команд

Італія: Доннарумма (капітан) — Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко — Фраттезі, Локателлі, Барелла — Дзаньоло, Распадорі, Дзакканьї.

Тренер: Лучано Спаллетті.

Україна: Бущан — Конопля, Кривцов, Забарний, Миколенко — Степаненко, Зінченко, Судаков — Ярмоленко (капітан), Циганков — Довбик.

Тренер: Сергій Ребров.

Привертає увагу відсутність Чиро Іммобіле в стартовому складі збірної Італії. Капітан "скуадри адзурри" залишився на лаві запасних. У збірної України у запасі Михайло Мудрик.

Українські вболівальники підтримають команду Реброва на Сан-Сіро. Фото: REUTERS/Claudia Greco

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