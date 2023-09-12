Італія — Україна: пряма трансляція онлайн матчу (текстова)
Італія — Україна в рамках відбору на Євро-2024. Суперники групи "С" грають у Мілані поєдинок шостого туру.
Портал Новини.LIVE проводить пряму текстову трансляцію матчу. У нашому онлайні — всі найцікавіші події зустрічі.
Стартові склади команд
Італія: Доннарумма (капітан) — Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко — Фраттезі, Локателлі, Барелла — Дзаньоло, Распадорі, Дзакканьї.
Тренер: Лучано Спаллетті.
Україна: Бущан — Конопля, Кривцов, Забарний, Миколенко — Степаненко, Зінченко, Судаков — Ярмоленко (капітан), Циганков — Довбик.
Тренер: Сергій Ребров.
Привертає увагу відсутність Чиро Іммобіле в стартовому складі збірної Італії. Капітан "скуадри адзурри" залишився на лаві запасних. У збірної України у запасі Михайло Мудрик.
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