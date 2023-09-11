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Італія — Україна: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024

11 вересня 2023 11:36
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Італія — Україна: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024
Збірна України у матчі проти Англії. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках відбіркової кампанії на чемпіонат Європи-2024 збірна України зіграє у Мілані з національною командою Італії. Обидва суперники підходять до протистояння з кадровими проблемами.

Вболівальники в Україні матимуть змогу побачити поєдинок України з Італією у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Де і коли дивитися матч Італія — Україна

У групі "С" продовжує лідирувати Англія. Збірна України відстає від "трьох левів" на шість очок, причому у "синьо-жовтих" є матч у запасі. Своєю чергою Італія відстає від України на три очки, і при цьому "скуадра адзурра" теж має поєдинок у запасі. У разі перемоги у Мілані підопічні Сергія Реброва відірвуться від Італії у турнірній таблиці.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у боротьбі з Декланом Райсом. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Уболівальники зможуть побачити матч Італія — Україна безплатно. Матч відбору на Євро-2024 транслюватимуть регіональні канали "Суспільного" ("Суспільне" Дніпро, "Суспільне" Львів). Також матч у прямій трансляції буде доступний на медіа-сервісі Megogo.

Чиро Іммобіле
Чиро Іммобіле у матчі за збірну Італії. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Поєдинок Італія — Україна пройде у вівторок, 12 вересня, на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. Початок протистояння запланований на 21:45. Команди виведе на поле головний арбітр з Іспанії Алехандро Ернандес.

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