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Бущан мав улітку піти з "Динамо": чому воротар залишився

11 вересня 2023 17:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бущан мав улітку піти з "Динамо": чому воротар залишився
Георгій Бущан пропускає гол. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Георгій Бущан міг змінити клуб минулого літа. Досвідченим футболістом цікавилися одразу кілька клубів із різних країн.

Трансфер Бущана може відбутися найближчим часом, розповів спортивний журналіст Віктор Вацко.

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Вихованець одеського "Чорноморця" є одним із лідерів київського "Динамо". В останні роки ним цікавляться закордонні клуби, але до офіційної пропозиції керівництву українського клубу справа так і не дійшла.

Хто цікавився Бущаном

Віктор Вацко розповів, що 29-річний голкіпер мав шанс переїхати до чемпіонату Шотландії або до англійської Прем'єр-ліги. Трансферною вартістю Георгія Бущана цікавили "Селтік" та "Брентфорд" відповідно. В англійській команді вже є один українець — це Єгор Ярмолюк.

Георгій Бущан
Георгій Бущан рятує ворота збірної України Фото: Reuters/Matthew Childs

Попри те, що до конкретних пропозицій щодо трансферу Бущана справа не дійшла, Георгій ще має шанс змінити клуб найближчим часом. За його виступами стежать клуби із Саудівської Аравії. Вдала гра у матчі відбору на Євро-2024 проти збірної Англії може наблизити перехід воротаря.

Трансферна вартість голкіпера оцінюється у вісім мільйонів євро. Контракт футболіста з "Динамо" діє до літа 2026 року. Якщо Георгій Бущан піде з української команди, місце у воротах "біло-синіх" може посісти Руслан Нещерет.

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