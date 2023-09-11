Бущан мав улітку піти з "Динамо": чому воротар залишився

Георгій Бущан пропускає гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

Голкіпер збірної України Георгій Бущан міг змінити клуб минулого літа. Досвідченим футболістом цікавилися одразу кілька клубів із різних країн.

Трансфер Бущана може відбутися найближчим часом, розповів спортивний журналіст Віктор Вацко.

Читайте також:

Вихованець одеського "Чорноморця" є одним із лідерів київського "Динамо". В останні роки ним цікавляться закордонні клуби, але до офіційної пропозиції керівництву українського клубу справа так і не дійшла.

Хто цікавився Бущаном

Віктор Вацко розповів, що 29-річний голкіпер мав шанс переїхати до чемпіонату Шотландії або до англійської Прем'єр-ліги. Трансферною вартістю Георгія Бущана цікавили "Селтік" та "Брентфорд" відповідно. В англійській команді вже є один українець — це Єгор Ярмолюк.

Георгій Бущан рятує ворота збірної України Фото: Reuters/Matthew Childs

Попри те, що до конкретних пропозицій щодо трансферу Бущана справа не дійшла, Георгій ще має шанс змінити клуб найближчим часом. За його виступами стежать клуби із Саудівської Аравії. Вдала гра у матчі відбору на Євро-2024 проти збірної Англії може наблизити перехід воротаря.

Трансферна вартість голкіпера оцінюється у вісім мільйонів євро. Контракт футболіста з "Динамо" діє до літа 2026 року. Якщо Георгій Бущан піде з української команди, місце у воротах "біло-синіх" може посісти Руслан Нещерет.

Нагадаємо, Лунін знайшов інший клуб: трансфер відбудеться у січні.

Миколенко може піти з "Евертона": українець шукає нову команду.

Мудрик пройшов медогляд: чи зіграє Михайло проти збірної Італії.

Італія — Україна: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024.

Англійські ЗМІ назвали українського гравця, трансфер якого принесе багато грошей.

"Дніпро-1" очолить тренер із Другої ліги України: джерело повідомило ім'я наставника.