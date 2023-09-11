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Миколенко може піти з "Евертона": українець шукає нову команду

11 вересня 2023 17:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко може піти з "Евертона": українець шукає нову команду
Віталій Миколенко проти Кайла Вокера. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Віталій Миколенко може перейти до іншого клубу до кінця цього сезону. Молодий футболіст практично втратив місце в основі "ірисок".

Тренерський штаб клубу з Ліверпуля рідко випускає Миколенка на поле, нагадує Daily Mail.

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Головний тренер "Евертона" Шон Дайч дедалі рідше довіряє Віталію Миколенко ігровий час. 24-річний український футболіст може піти в оренду вже найближчими днями. Якщо цього не станеться, "іриски" намагатимуться продати захисника під час зимового трансферного вікна.

Куди може піти Миколенко

В останні місяці основними лівими захисниками "Евертона" є або ветеран Ешлі Янг або молодий Нейт Паттерсон, який більше любить діяти на правому фланзі. Це означає, що клуб із Ліверпуля не зацікавлений у послугах Віталія Миколенка.

Українець перейшов до "Евертона" в січні 2022 року, але так і не зумів стати одним з лідерів "ірисок". Цього сезону він встиг взяти участь лише в одному поєдинку в рамках Кубка англійської ліги.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко у збірній України. Фото: Reuters/Matthew Childs

Минулого сезону "Евертон" лише в останніх турах урятувався від вильоту з Прем'єр-ліги. Наразі "іриски" йдуть на 18 місці в турнірній таблиці АПЛ. Команда не здобула жодної перемоги. Не виключено, що тренера команди звільнять раніше, ніж продадуть Миколенко.

Відомо, що у послугах українського гравця зацікавлені клуби із Саудівської Аравії, Туреччини, Шотландії та Німеччини. Однак до Бундесліги Віталій зможе переїхати не раніше січня наступного року.

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