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Миколенко может уйти из "Эвертона": украинец ищет новую команду

11 сентября 2023 17:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко может уйти из "Эвертона": украинец ищет новую команду
Виталий Миколенко против Кайла Уокера. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко может перейти в другой клуб до конца текущего сезона. Молодой футболист практически потерял место в основе "ирисок".

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Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч все реже доверяет Виталию Миколенко игровое время. 24-летний украинский футболист может уйти в аренду уже в ближайшие дни. Если этого не случится, "ириски" попытаются продать защитника во время зимнего трансферного окна. 

Куда может уйти Миколенко 

В последние месяцы основными левыми защитниками "Эвертона" являются либо ветеран Эшли Янг, либо молодой Нейт Паттерсон, который больше любит действовать на правом фланге. Это означает, что  клуб из Ливерпуля не заинтересован в услугах Виталия Миколенко. 

Украинец перешел в "Эвертон" в январе 2022 года, но так и не сумел стать одним из лидеров "ирисок". В нынешнем сезоне он успел принять участие только в одном поединке в рамках Кубка английской лиги. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко в сборной Украины. Фото: Reuters/Matthew Childs

В прошлом сезоне "Эвертон" лишь в последних турах спасся от вылета из Премьер-лиги. Сейчас "ириски" идут на 18 месте в турнирной таблице АПЛ. Команда не одержала ни одной победы. Не исключено, что тренера команды уволят раньше, чем продадут Миколенко. 

Известно, что в услугах украинского игрока заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, Турции, Шотландии и Германии. Однако в Бундеслигу Виталий сможет переехать не раньше января следующего года. 

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