Миколенко может уйти из "Эвертона": украинец ищет новую команду

Виталий Миколенко против Кайла Уокера. Фото: Reuters/Matthew Childs

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко может перейти в другой клуб до конца текущего сезона. Молодой футболист практически потерял место в основе "ирисок".

Тренерский штаб клуба из Ливерпуля редко выпускает Миколенко на поле, напоминает Daily Mail.

Читайте также:

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч все реже доверяет Виталию Миколенко игровое время. 24-летний украинский футболист может уйти в аренду уже в ближайшие дни. Если этого не случится, "ириски" попытаются продать защитника во время зимнего трансферного окна.

Куда может уйти Миколенко

В последние месяцы основными левыми защитниками "Эвертона" являются либо ветеран Эшли Янг, либо молодой Нейт Паттерсон, который больше любит действовать на правом фланге. Это означает, что клуб из Ливерпуля не заинтересован в услугах Виталия Миколенко.

Украинец перешел в "Эвертон" в январе 2022 года, но так и не сумел стать одним из лидеров "ирисок". В нынешнем сезоне он успел принять участие только в одном поединке в рамках Кубка английской лиги.

Виталий Миколенко в сборной Украины. Фото: Reuters/Matthew Childs

В прошлом сезоне "Эвертон" лишь в последних турах спасся от вылета из Премьер-лиги. Сейчас "ириски" идут на 18 месте в турнирной таблице АПЛ. Команда не одержала ни одной победы. Не исключено, что тренера команды уволят раньше, чем продадут Миколенко.

Известно, что в услугах украинского игрока заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, Турции, Шотландии и Германии. Однако в Бундеслигу Виталий сможет переехать не раньше января следующего года.

Напомним, Лунин нашел другой клуб: трансфер состоится в январе.

Мудрик прошел медосмотр: сыграет ли Михаил против сборной Италии.

Италия — Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024.

Английские СМИ назвали украинского игрока, трансфер которого принесет много денег.

"Днепр-1" возглавит тренер из Второй лиги Украины: источник сообщил имя наставника.