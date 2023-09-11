Мудрик прошел медосмотр: сыграет ли Михаил против сборной Италии
Вечером во вторник сборная Украины проведет важный матч отбора на Евро-2024. Соперником команды Сергея Реброва станет итальянская "скуадра адзурра".
Обе сборные понесли потери перед этой игрой, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
Новый главный тренер сборной Италии не может рассчитывать сразу на несколько игроков, которые считаются основными в команде. Матч против Украины пропустят Джанлука Манчини, Маттео Политано, Федерико Кьеза и Лоренцо Пеллегрини. Однако и у сборной Украины тоже есть важные потери.
Дилемма для Реброва и травма Мудрика
Защитник Александр Тымчик будет вынужден пропустить поединок со сборной Италии из-за травмы. Молодой футболист уже вернулся в расположение киевского "Динамо". Тренерский штаб сборной Украины столкнулся с выбором, кого выпустить на фланг обороны. Это может быть как Ефим Конопля, так и Александр Караваев. Все зависит от игровой схемы, которую выберет Сергей Реброва.
Также под вопросом оказался выход на поле Андрея Ярмоленко, который еще не успел восстановиться от своего повреждения. Но есть и хорошая новость для болельщиков сборной Украины.
Михаил Мудрик сможет принять участие в матче с Италией. Вингер не доиграл до конца поединок с Англией после столкновения с соперником, однако он уже провел полноценную тренировку и готов выйти на поле.
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