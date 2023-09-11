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Мудрик прошел медосмотр: сыграет ли Михаил против сборной Италии

11 сентября 2023 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик прошел медосмотр: сыграет ли Михаил против сборной Италии
Михаил Мудрик получил травму. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вечером во вторник сборная Украины проведет важный матч отбора на Евро-2024. Соперником команды Сергея Реброва станет итальянская "скуадра адзурра". 

Обе сборные понесли потери перед этой игрой, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола

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Новый главный тренер сборной Италии не может рассчитывать сразу на несколько игроков, которые считаются основными в команде. Матч против Украины пропустят Джанлука Манчини, Маттео Политано, Федерико Кьеза и Лоренцо Пеллегрини. Однако и у сборной Украины тоже есть важные потери. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик против Кайла Уокера. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Дилемма для Реброва и травма Мудрика 

Защитник Александр Тымчик будет вынужден пропустить поединок со сборной Италии из-за травмы. Молодой футболист уже вернулся в расположение киевского "Динамо". Тренерский штаб сборной Украины столкнулся с выбором, кого выпустить на фланг обороны. Это может быть как Ефим Конопля, так и Александр Караваев. Все зависит от игровой схемы, которую выберет Сергей Реброва. 

Также под вопросом оказался выход на поле Андрея Ярмоленко, который еще не успел восстановиться от своего повреждения. Но есть и хорошая новость для болельщиков сборной Украины.

Михаил Мудрик сможет принять участие в матче с Италией. Вингер не доиграл до конца поединок с Англией после столкновения с соперником, однако он уже провел полноценную тренировку и готов выйти на поле. 

Напомним, Лунин нашел другой клуб: трансфер состоится в январе. 

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Английские СМИ назвали украинского игрока, трансфер которого принесет много денег. 

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