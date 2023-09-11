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Судаков рассказал, как сборная Украины сыграет с Италией

11 сентября 2023 09:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков рассказал, как сборная Украины сыграет с Италией
Судаков в борьбе с Беллингемом. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о подготовке национальной команды к важному поединку отбора на Евро-2024. Соперником "сине-желтых" станет сборная Италии.

Команда Сергея Реброва уже прибыла в Милан и готовится к поединку, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

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Сборная Украины сумела набрать очки в поединке против Англии (1:1) в рамках отбора на континентальное первенство. Однако теперь у команды Сергея Реброва оказался не менее сложный соперник. 

Сборная Украины
Судаков и Зинченко догоняют Райса. Фото: Reuters/Matthew Childs

Как сборная Украины готовится к матчу 

В рамках этого отбора на Евро-2024 "сине-желтые" еще не встречались с соперником из Италии. Накануне "скуадра адзурра", которая несколько недель назад сменила главного тренера, потеряла очки в выездном поединке с Северной Македонией (1:1). 

Георгий Судаков заверил, что украинские футболисты со всей серьезностью готовятся к поединку со сборной Италии. Речь о недооценке соперника не идет, "сине-желтых" ждет тяжелый матч. 

"Нам предстоит сыграть против действующего чемпиона Европы, это будет сложное задание. Не могу сказать, что сборная Италии слабее Англии.

"Скуадра адзурра" проиграла первый матч квалификации, и теперь они захотят сделать все, чтобы не допустить ошибку. Соперник будет играть так, будто для них это последний поединок. Но мы приехали в Италию за очками. Если сыграем так же, как против сборной Англии, сможем добиться успеха", — рассказал Георгий Судаков. 

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