Судаков рассказал, как сборная Украины сыграет с Италией

Судаков в борьбе с Беллингемом. Фото: Reuters/Matthew Childs

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о подготовке национальной команды к важному поединку отбора на Евро-2024. Соперником "сине-желтых" станет сборная Италии.

Команда Сергея Реброва уже прибыла в Милан и готовится к поединку, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

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Как сборная Украины готовится к матчу

В рамках этого отбора на Евро-2024 "сине-желтые" еще не встречались с соперником из Италии. Накануне "скуадра адзурра", которая несколько недель назад сменила главного тренера, потеряла очки в выездном поединке с Северной Македонией (1:1).

Георгий Судаков заверил, что украинские футболисты со всей серьезностью готовятся к поединку со сборной Италии. Речь о недооценке соперника не идет, "сине-желтых" ждет тяжелый матч.

"Нам предстоит сыграть против действующего чемпиона Европы, это будет сложное задание. Не могу сказать, что сборная Италии слабее Англии.

"Скуадра адзурра" проиграла первый матч квалификации, и теперь они захотят сделать все, чтобы не допустить ошибку. Соперник будет играть так, будто для них это последний поединок. Но мы приехали в Италию за очками. Если сыграем так же, как против сборной Англии, сможем добиться успеха", — рассказал Георгий Судаков.

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