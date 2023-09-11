Судаков розповів, як збірна України зіграє з Італією

Судаков у боротьбі з Беллінгемом. Фото: Reuters/Matthew Childs

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков розповів про підготовку національної команди до важливого двобою відбору на Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" стане збірна Італії.

Команда Сергія Реброва вже прибула до Мілана і готується до поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Українську асоціацію футболу.

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Як збірна України готується до матчу

У рамках цього відбору на Євро-2024 "синьо-жовті" ще не зустрічалися із суперником з Італії. Напередодні "скуадра адзурра", яка кілька тижнів тому змінила головного тренера, втратила очки у виїзному поєдинку з Північною Македонією (1:1).

Георгій Судаков запевнив, що українські футболісти з усією серйозністю готуються до поєдинку зі збірною Італії. Про недооцінку суперника не йдеться, на "синьо-жовтих" чекає важкий матч.

"Нам належить зіграти проти чинного чемпіона Європи, це буде складне завдання. Не можу сказати, що збірна Італії слабша за Англію.

"Скуадра адзурра" програла перший матч кваліфікації, і тепер вони захочуть зробити все, щоб не припуститися помилки. Суперник гратиме так, начебто для них це останній поєдинок. Але ми приїхали до Італії за очками. Якщо зіграємо, так само як проти збірної Англії, зможемо досягти успіху", — розповів Георгій Судаков.

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