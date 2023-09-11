Мудрик пройшов медогляд: чи зіграє Михайло проти збірної Італії

Михайло Мудри зазнав травми. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Увечері у вівторок збірна України проведе важливий матч добору на Євро-2024. Суперником команди Сергія Реброва стане італійська "скуадра адзурра".

Обидві збірні зазнали втрат перед цією грою, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Українську асоціацію футболу.

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Михайло Мудрік проти Кайла Уокера. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Дилема для Реброва та травма Мудрика

Захисник Олександр Тимчик буде змушений пропустити поєдинок зі збірною Італії через травму. Молодий футболіст вже повернувся до розташування київського "Динамо". Тренерський штаб збірної України зіткнувся із вибором, кого випустити на фланг оборони. Це може бути як Юхим Конопля, так і Олександр Караваєв. Все залежить від ігрової схеми, яку обере Сергій Реброва.

Також під питанням опинився вихід на поле Андрія Ярмоленка, який ще не встиг відновитись від свого пошкодження. Але є й хороша новина для вболівальників збірної України.

Михайло Мудрик зможе взяти участь у матчі з Італією. Вінгер дограв до кінця поєдинок з Англією після зіткнення із суперником, проте він уже провів повноцінне тренування та готовий вийти на поле.

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