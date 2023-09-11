Бущан должен был летом уйти из "Динамо": почему вратарь остался

Георгий Бущан пропускает гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан мог сменить клуб минувшим летом. Опытным футболистом интересовались сразу несколько клубов из разных стран.

Трансфер Бущана может состояться в ближайшее время, рассказал спортивный журналист Виктор Вацко.

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Кто интересовался Бущаном

Виктор Вацко рассказал, что у 29-летнего голкипера был шанс переехать в чемпионат Шотландии или в английскую Премьер-лигу. Трансферной стоимостью Георгия Бущана интересовали "Селтик" и "Брентфорд" соответственно. В английской команде уже есть один украинец — это Егор Ярмолюк.

Георгий Бущан спасает ворота сборной Украины. Фото: Reuters/Matthew Childs

Несмотря на то, что до конкретных предложений по трансферу Бущана дело не дошло, у Георгия еще есть шанс сменить клуб в ближайшее время. За его выступлениями следят клубы из Саудовской Аравии. Удачная игра в матче отбора на Евро-2024 против сборной Англии может приблизить переход вратаря.

Трансферная стоимость голкипера оценивается в восемь миллионов евро. Контракт футболиста с "Динамо" действует до лета 2026 года. Если Георгий Бущан уйдет из украинской команды, место в воротах "бело-синих" может занять Руслан Нещерет.

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