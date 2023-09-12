Мудрик или Стерлинг уйдут из "Челси": когда это произойдет

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик и футболист национальной команды Англии Рахим Стерлинг претендуют на одну позицию в "Челси". Один из этих игроков покинет лондонский клуб.

"Синие" рассчитывают на украинца, но не готовы предоставить ему стабильную игровую практику, сообщает Daily Mail.

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Михаил Мудрик перешел в "Челси" в январе этого года, но пока не сумел оправдать ожидания руководства и болельщиков клуба. Футболист постепенно адаптируется в английской Премьер-лиге, а его клуб старается исправить ошибки, которые были допущены в прошлом сезоне. "Синим" необходимо набирать очки в каждом матче, у команды нет права на ошибку.

Куда может уйти Мудрик

Начиная с января 2024 года "Челси" начнет оптимизировать свой состав. Некоторые футболисты покинут клуб. Другие будут отданы в аренду. Среди них может оказаться и Михаил Мудрик. Лондонский клуб не собирается продавать украинца, но конкуренция на его позиции высока. Если молодой вингер не улучшит показатели своей игры, вторую половину сезона он может провести в другом клубе Премьер-лиги.

Михаил Мудрик получил травму. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Однако не исключено, что вместо Михаила Мудрика из "Челси" уйдет Рахим Стерлинг. Если украинец убедит Маурисио Почеттино, что достоит стабильного места в стартовом составе, его 28-летний конкурент будет продан. Контракт Стерлинга с "Челси" действует до лета 2028 года. Им интересуются команды из Англии, Испании, Германии и Саудовской Аравии.

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