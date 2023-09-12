Погба завершает карьеру: в "Ювентусе" назвали причину

Поль Погба в матче за "Ювентус". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба близок к тому, чтобы "повесить бутсы на гвоздь". Полузащитник "Ювентуса" был пойман на допинге.

Погба не сможет выходить на поле как минимум несколько лет, сообщает Tutto Mercato.

Читайте также:

В последнее время бывшего лидера сборной Франции Поля Погба преследуют неприятности. Он конфликтует и судится с родным братом, страдает от хронических травм, а теперь может еще и завершить карьеру. Недавно 30-летний Погба сдал допинг-тест, который показал наличие запрещенных веществ в крови футболиста.

Какое наказание грозит Погба

После поединка первого тура Серии А против "Удинезе" (3:0) Поль Погба был одним из игроков "Ювентуса", которых попросили сдать пробы на допинг. Это стандартная процедура, которая проводится после каждого матча.

Поль Погба в зале суда. Фото: Reuters/Kenneth Ferris

В той встрече Погба просидел всю игру на скамейке запасных, но жребий выбрал именно его для допинг-теста. Проба на тестостерон, которую взяли у Поля, оказалась положительной. У игрока есть 90 дней для того, чтобы оспорить этот результат. После этого вступит в силу наказание, которое в случае Погба будет очень серьезным.

Минимальный срок дисквалификации составляет два года. В случае если будет доказано, что Погба намеренно употреблял запрещенные вещества, его отстранят от футбола на четыре года. Фактически это будет означать завершение карьеры для Поля. "Ювентус" оставляет за собой право оценить дальнейшие процедурные шаги.

Напомним, Мудрик или Стерлинг уйдут из "Челси": когда это произойдет.

Андрей Лунин нашел другой клуб: трансфер состоится в январе.

Италия — Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024.

Бущан должен был летом уйти из "Динамо": почему вратарь остался.

Беллингем захотел стать украинцем: видео курьеза.