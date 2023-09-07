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Погба и его брат предстанут перед судом из-за шантажа и Мбаппе

7 сентября 2023 12:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Погба и его брат предстанут перед судом из-за шантажа и Мбаппе
Поль Погба доволен своей команды. Фото: instagram.com/paulpogba/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Франции Поль Погба снова окажется в суде Парижа. Он является истцом в деле о шантаже, в котором замешан брат футболиста. 

Поль уже несколько лет судится с братом Матиасом, сообщает RMC.

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Больше года назад Поль Погба обвинил родного брата Матиаса в шантаже с целью вымогательства большой суммы денег. Судебный процесс по этому делу затянулся, в последние месяцы от следствия почти ничего не было слышно. Однако 15 сентября футболисту надлежит прибыть в суд Парижа. 

Скандал вокруг семьи Погба 

Весной 2022 года Поль Погба обратился в полицию. Футболист "Ювентуса" обвинил своего брата Матиаса в "попытке вымогательства и преступном сговоре". В скандале оказались замешаны еще и несколько друзей детства известного игрока. 

Поль Погба
Поль Погба с болельщиками. Фото: instagram.com/paulpogba/

Поля заперли в его квартире в Париже и держали там до тех пор, пока он не согласился выплатить шантажистам 13 млн евро. Вскоре после этого преступники появились около клубной базы "Ювентуса" и наблюдали за Погба. После этого футболист обратился в полицию. 

В свою очередь Матиас на суде заявил, что Поль обратился к колдуну, чтобы тот наложил порчу на Килиана Мбаппе. Суд пытается установить точную роль каждого в деле о шантаже.

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