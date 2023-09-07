Погба та його брат постануть перед судом через шантаж та Мбаппе

Поль Погба задоволений своєю командою. Фото: instagram.com/paulpogba/

Півзахисник збірної Франції Поль Погба знову опиниться у суді Парижа. Він є позивачем у справі про шантаж, у якому замішаний брат футболіста.

Поль уже кілька років позивається до брата Матіаса, повідомляє RMC.

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Понад рік тому Поль Погба звинуватив рідного брата Матіаса в шантажі з метою вимагання великої суми грошей. Судовий процес у цій справі затягнувся, останні місяці від слідства майже нічого не було чути. Однак 15 вересня футболіст повинен прибути до суду Парижа.

Скандал довкола родини Погба

Навесні 2022 року Поль Погба звернувся до поліції. Футболіст "Ювентуса" звинуватив свого брата Матіаса в "спробі здирництва та злочинній змові". У скандалі виявилися замішані ще кілька друзів дитинства відомого гравця.

Поль Погба з вболівальниками. Фото: instagram.com/paulpogba/

Поля замкнули у його квартирі в Парижі та тримали там доти, доки він не погодився виплатити шантажистам 13 млн євро. Згодом злочинці з'явилися біля клубної бази "Ювентуса" і спостерігали за Погба. Після цього футболіст звернувся до поліції.

Своєю чергою Матіас на суді заявив, що Поль звернувся до чаклуна, щоб той наклав порчу на Кіліана Мбаппе. Суд намагається встановити точну роль кожного у справі про шантаж.

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