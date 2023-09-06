Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У "ПСЖ" зробили несподівану заяву про Мбаппе arrow

У "ПСЖ" зробили несподівану заяву про Мбаппе

6 вересня 2023 14:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У "ПСЖ" зробили несподівану заяву про Мбаппе
Кіліан Мбаппе обурений суддівством. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У французькому "ПСЖ" продовжують заперечувати наявність будь-яких проблем у клубі. Президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі зробив комплімент на адресу головної зірки команди.

Аль-Хелаїфі заявив, що Мбаппе об'єднує гравців, повідомляє Record.

Читайте також:

У "ПСЖ" продовжують робити все можливе для того, щоб Кіліан Мбаппе продовжив контракт. Термін дії угоди капітана збірної Франції зі столичним клубом спливає влітку 2024 року.

Що сказали в "ПСЖ" про Мбаппе

Президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі забув усі образи, що накопичилися під час літнього трансферного вікна та похвалив форварда. Він заявив, що ніколи не бачив настільки талановитого та професійного спортсмена.

"Мбаппе залишається просто неймовірним футболістом. Він фантастичний чоловік. Завдяки йому "ПСЖ" є згуртованою командою, єдиним колективом. Причому як на полі, так і за його межами", — розповів Нассер Аль-Хеллаїфі.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе у матчі з "Ліоном". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Проте "за лаштунками" гарних заяв залишаються суперечки про новий контракт та скандали з колишніми гравцями "ПСЖ". Нещодавно Неймар заявив, що не був щасливим у Парижі. За словами бразильця, він хотів якнайшвидше змінити клуб. Неймар заявив, що також почував себе і Ліонель Мессі.

Нагадаємо, Луческу звільнять із "Динамо": хто замінить румунського тренера. 

У "Динамо" новий капітан: це не Ярмоленко. 

Артем Довбик може переїхати до Англії: українцем цікавиться відомий клуб. 

У "Манчестер Сіті" відреагували на можливий відхід Гвардіоли. 

Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну. 

Віктор Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз