Мбаппе шокував "ПСЖ" несподіваним рішенням про своє майбутнє
Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе продовжує вести гру, кінцева мета якої відома лише йому одному. Футболіст відмовився від чергової пропозиції "ПСЖ" у той момент, коли у клубі були впевнені у лояльності гравця.
Мбаппе не захотів продовжувати контракт із "ПСЖ", повідомляє Le Parisien.
Кіліан Мбаппе регулярно влаштовує керівництву чемпіонів Франції "емоційні гойдалки". Цього літа форвард повідомив, що не підписуватиме нового контракту з клубом. Потім він провів переговори із мадридським "Реалом". Ще через тиждень Мбаппе відмовив іспанському клубу і заявив, що хоче залишитись у "ПСЖ". Але тепер Кіліан відкинув пропозицію про новий контракт.
Що "ПСЖ" зробить із Мбаппе?
Угода футболіста із французьким клубом діє до наступного літа. У "ПСЖ" вже були впевнені, що змогли переконати Кіліана погодитися з покращеними умовами нового, довгострокового контракту. Проте гравець його відкинув.
Президенту "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаїфі доведеться ухвалити складне рішення щодо форварда, який через рік стане вільним агентом. Не виключено, що клуб продасть Мбаппе до кінця серпня.
Не відомо, де капітан збірної Франції опиниться за місяць. Але можна бути впевненим: стратегія Мбаппе призведе до того, що він зароблятиме ще більше. Але не факт, що у "ПСЖ".
Цього сезону Кіліан Мбаппе вже встиг зіграти один матч за французьку команду. Форвард забив гол із пенальті у ворота "Тулузи".
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