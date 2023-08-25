Мбаппе шокував "ПСЖ" несподіваним рішенням про своє майбутнє

Кіліан Мбаппе у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе продовжує вести гру, кінцева мета якої відома лише йому одному. Футболіст відмовився від чергової пропозиції "ПСЖ" у той момент, коли у клубі були впевнені у лояльності гравця.

Мбаппе не захотів продовжувати контракт із "ПСЖ", повідомляє Le Parisien.

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Кіліан Мбаппе регулярно влаштовує керівництву чемпіонів Франції "емоційні гойдалки". Цього літа форвард повідомив, що не підписуватиме нового контракту з клубом. Потім він провів переговори із мадридським "Реалом". Ще через тиждень Мбаппе відмовив іспанському клубу і заявив, що хоче залишитись у "ПСЖ". Але тепер Кіліан відкинув пропозицію про новий контракт.

Що "ПСЖ" зробить із Мбаппе?

Угода футболіста із французьким клубом діє до наступного літа. У "ПСЖ" вже були впевнені, що змогли переконати Кіліана погодитися з покращеними умовами нового, довгострокового контракту. Проте гравець його відкинув.

Президенту "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаїфі доведеться ухвалити складне рішення щодо форварда, який через рік стане вільним агентом. Не виключено, що клуб продасть Мбаппе до кінця серпня.

Кіліан Мбаппе дякує фанам. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Не відомо, де капітан збірної Франції опиниться за місяць. Але можна бути впевненим: стратегія Мбаппе призведе до того, що він зароблятиме ще більше. Але не факт, що у "ПСЖ".

Цього сезону Кіліан Мбаппе вже встиг зіграти один матч за французьку команду. Форвард забив гол із пенальті у ворота "Тулузи".

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