Мбаппе шокировал "ПСЖ" неожиданным решением о своем будущем
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает вести игру, конечная цель которой известна только ему одному. Футболист отказался от очередного предложения "ПСЖ" в тот момент, когда в клубе были уверены в лояльности игрока.
Мбаппе не захотел продлевать контракт с "ПСЖ", сообщает Le Parisien.
Килиан Мбаппе регулярно устраивает руководству чемпионов Франции "эмоциональные качели". Этим летом форвард сообщил, что не будет подписывать новый контракт с клубом. Затем он провел переговоры с мадридским "Реалом". Еще через неделю Мбаппе отказал испанскому клубу и заявил, что хочет остаться в "ПСЖ". Но теперь Килиан отверг предложение о новом контракте.
Что "ПСЖ" сделает с Мбаппе?
Соглашение футболиста с французским клубом действует до следующего лета. В "ПСЖ" уже были уверены в том, что смогли убедить Килиана согласиться с улучшенными условиями нового, долгосрочного контракта. Однако игрок его отверг.
Президенту "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи придется принять сложное решение по форварду, который через год станет свободным агентом. Не исключено, что клуб продаст Мбаппе до конца августа.
Не известно, где капитан сборной Франции окажется через месяц. Но можно быть уверенным: стратегия Мбаппе приведет к тому, что он станет зарабатывать еще больше. Но не факт, что в "ПСЖ".
В текущем сезоне Килиан Мбаппе уже успел сыграть один матч за французскую команду. Форвард забил гол с пенальти в ворота "Тулузы".
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