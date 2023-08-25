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Мбаппе шокировал "ПСЖ" неожиданным решением о своем будущем

25 августа 2023 13:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе шокировал "ПСЖ" неожиданным решением о своем будущем
Килиан Мбаппе в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephane Mahe
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает вести игру, конечная цель которой известна только ему одному. Футболист отказался от очередного предложения "ПСЖ" в тот момент, когда в клубе были уверены в лояльности игрока. 

Мбаппе не захотел продлевать контракт с "ПСЖ", сообщает Le Parisien

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Килиан Мбаппе регулярно устраивает руководству чемпионов Франции "эмоциональные качели". Этим летом форвард сообщил, что не будет подписывать новый контракт с клубом. Затем он провел переговоры с мадридским "Реалом". Еще через неделю Мбаппе отказал испанскому клубу и заявил, что хочет остаться в "ПСЖ". Но теперь Килиан отверг предложение о новом контракте. 

Что "ПСЖ" сделает с Мбаппе? 

Соглашение футболиста с французским клубом действует до следующего лета. В "ПСЖ" уже были уверены в том, что смогли убедить Килиана согласиться с улучшенными условиями нового, долгосрочного контракта. Однако игрок его отверг. 

Президенту "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи придется принять сложное решение по форварду, который через год станет свободным агентом. Не исключено, что клуб продаст Мбаппе до конца августа. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе благодарит фанов. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Не известно, где капитан сборной Франции окажется через месяц. Но можно быть уверенным: стратегия Мбаппе приведет к тому, что он станет зарабатывать еще больше. Но не факт, что в "ПСЖ". 

В текущем сезоне Килиан Мбаппе уже успел сыграть один матч за французскую команду. Форвард забил гол с пенальти в ворота "Тулузы". 

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