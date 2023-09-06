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В "ПСЖ" сделали неожиданное заявление о Мбаппе

6 сентября 2023 14:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В "ПСЖ" сделали неожиданное заявление о Мбаппе
Килиан Мбаппе возмущен судейством. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во французском "ПСЖ" продолжают отрицать наличие любые проблем в клубе. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи сделал комплимент в адрес главной звезды команды. 

Аль-Хелаифи заявил, что Мбаппе объединяет игроков, сообщает Record.  

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В "ПСЖ" продолжают делать все возможное для того, чтобы Килиан Мбаппе продлил контракт. Срок действия соглашения капитана сборной Франции со столичным клубом истекает летом 2024 года. 

Что сказали в "ПСЖ" о Мбаппе 

Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи забыл все обиды, которые накопились во время летнего трансферного окна и похвалил форварда. Он заявил, что никогда не видел настолько талантливого и профессионального спортсмена. 

"Мбаппе остается просто невероятным футболистом. Он фантастический человек. Благодаря ему "ПСЖ" является сплоченной командой, единым коллективом. Причем как на поле, так и за его пределами", — рассказал Нассер Аль-Хеллаифи. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в матче с "Лионом". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Однако "за кулисами" красивых заявлений остаются споры о новом контракте и скандалы с бывшими игроками "ПСЖ". Недавно Неймар заявил, что не был счастлив в Париже. По словам бразильца, он хотел как можно быстрее сменить клуб. Неймар заявил, что также себя чувствовал и Лионель Месси. 

Напомним, Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера. 

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