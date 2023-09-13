Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Забарний розповів, як збірна України може пробитися на Євро-2024 arrow

Забарний розповів, як збірна України може пробитися на Євро-2024

13 вересня 2023 16:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний розповів, як збірна України може пробитися на Євро-2024
Ілля Забарний у боротьбі з Вілфредом Ньонто. Фото: REUTERS/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Ілля Забарний поділився думкою про поразку національної команди у матчі відбору на Євро-2024. Підопічні Сергія Ребров поступилися Італії у Мілані з рахунком 1:2.

Забарний вважає, що Україна ще може пробитися на континентальну першість, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Youtube-канал "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Ілля Забарний був одним із найкращих футболістів у складі збірної України на "Сан-Сіро". Однак він не зміг завадити Давіду Фраттезі забити перший гол у ворота Георгія Бущана.

Ілля Забарний
Ілля Забарний під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Український захисник зізнався, що було складно грати проти Італії за кілька днів після матчу з Англією. Забарний подякував уболівальникам національної команди, які приходять на стадіони та підтримують підопічних Сергія Реброва біля екранів телевізорів.

Шанси збірної України

Молодий захисник вважає, що "синьо-жовті" ще мають можливість пробитися на чемпіонат Європи-2024. Для цього збірної України не можна втрачати очки в кожному з трьох матчів, що залишилися.

"Нам необхідно віддати на поле всі сили. Викластися по максимуму, повністю, без залишку. Зіграти, як єдине ціле. І тоді збірна України зможе пробитися на Євро-2024. Наші вболівальники цього заслужили. Під час матчів у них з'являється можливість відволіктися від того. , що навколо відбувається", — розповів Ілля Забарний.

Нагадаємо, Буяльський стане наступним продажем "Динамо": куди піде футболіст. 

Судаков пояснив помилку, через яку Україна пропустив гол від Італії. 

Ребров назвав головну причину поразки збірної України в Італії. 

Погба завершує кар'єру: у "Ювентусі" назвали причину. 

Англійські ЗМІ назвали українського гравця, трансфер якого принесе багато грошей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

"Україна поставить Росію на місце", — Яременко

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз