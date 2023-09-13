Забарний розповів, як збірна України може пробитися на Євро-2024

Ілля Забарний у боротьбі з Вілфредом Ньонто. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Захисник збірної України Ілля Забарний поділився думкою про поразку національної команди у матчі відбору на Євро-2024. Підопічні Сергія Ребров поступилися Італії у Мілані з рахунком 1:2.

Забарний вважає, що Україна ще може пробитися на континентальну першість, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Youtube-канал "Суспільне Спорт".

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Ілля Забарний під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Український захисник зізнався, що було складно грати проти Італії за кілька днів після матчу з Англією. Забарний подякував уболівальникам національної команди, які приходять на стадіони та підтримують підопічних Сергія Реброва біля екранів телевізорів.

Шанси збірної України

Молодий захисник вважає, що "синьо-жовті" ще мають можливість пробитися на чемпіонат Європи-2024. Для цього збірної України не можна втрачати очки в кожному з трьох матчів, що залишилися.

"Нам необхідно віддати на поле всі сили. Викластися по максимуму, повністю, без залишку. Зіграти, як єдине ціле. І тоді збірна України зможе пробитися на Євро-2024. Наші вболівальники цього заслужили. Під час матчів у них з'являється можливість відволіктися від того. , що навколо відбувається", — розповів Ілля Забарний.

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