Забарний розповів, як збірна України може пробитися на Євро-2024
Захисник збірної України Ілля Забарний поділився думкою про поразку національної команди у матчі відбору на Євро-2024. Підопічні Сергія Ребров поступилися Італії у Мілані з рахунком 1:2.
Забарний вважає, що Україна ще може пробитися на континентальну першість, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Youtube-канал "Суспільне Спорт".
Ілля Забарний був одним із найкращих футболістів у складі збірної України на "Сан-Сіро". Однак він не зміг завадити Давіду Фраттезі забити перший гол у ворота Георгія Бущана.
Український захисник зізнався, що було складно грати проти Італії за кілька днів після матчу з Англією. Забарний подякував уболівальникам національної команди, які приходять на стадіони та підтримують підопічних Сергія Реброва біля екранів телевізорів.
Шанси збірної України
Молодий захисник вважає, що "синьо-жовті" ще мають можливість пробитися на чемпіонат Європи-2024. Для цього збірної України не можна втрачати очки в кожному з трьох матчів, що залишилися.
"Нам необхідно віддати на поле всі сили. Викластися по максимуму, повністю, без залишку. Зіграти, як єдине ціле. І тоді збірна України зможе пробитися на Євро-2024. Наші вболівальники цього заслужили. Під час матчів у них з'являється можливість відволіктися від того. , що навколо відбувається", — розповів Ілля Забарний.
Нагадаємо, Буяльський стане наступним продажем "Динамо": куди піде футболіст.
Судаков пояснив помилку, через яку Україна пропустив гол від Італії.
Ребров назвав головну причину поразки збірної України в Італії.
Погба завершує кар'єру: у "Ювентусі" назвали причину.
Англійські ЗМІ назвали українського гравця, трансфер якого принесе багато грошей.