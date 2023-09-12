Італія завдала першої поразки збірній України з Ребровим

Артем Довбик у боротьбі. Фото: REUTERS/Claudia Greco

У Мілані завершився матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024, у якому збірна України грала проти Італії. Обидві команди є основними конкурентами у боротьбі друге місце у групі З.

Італія виграла з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У групі C Італія та Україна конкурують за друге місце. В України до гри було 7 очок у чотирьох матчах, а в Італії 4 бали у трьох іграх.

Збірна України. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Огляд матчу

Італія — Україна — 2:1

Голи: Фраттезі, 12, 29 — Ярмоленко, 41

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко (Бірагі, 58) — Фраттезі, Локателлі, Барелла (Крістанте, 83) — Дзаніоло (Орсоліні, 72), Распадорі (Ретегі, 72), Дзакканьї (Ньйонто, 58).

Головний тренер: Лучано Спалетті.



Україна: Бущан — Конопля, Забарний, Кривцов, Миколенко — Зінченко (Буяльський, 75), Судаков, Степаненко (Сидорчук, 84) — Ярмоленко (Мудрик, 58), Довбик (Яремчук, 58), Циганков (Ванат, 74).

Головний тренер: Сергій Ребров.



Попередження: Миколенко, Конопля, Степаненко, Забарний

Збірна Італії активно розпочала матч уже з перших хвилин. Господарям вдалося посіяти паніку у захисних редутах збірної України й "скуадра адзурра" могла до 10-ї хвилини забивати кілька голів, але пощастило їм лише на 12-й.

На правому фланзі несподівано послизнувся Судаков, через що Фраттезі пробий з 13 метрів у ближній кут воріт й вивів Італію вперед.

Після пропущеного м'яча Судакову довелося міняти слизьке взуття, а Бущан продовжував рятувати Україну. Італійці не зупинялися і тиснули поки на 29-й хвилині не подвоїли перевагу.

Дзаньоло змістився з флангу та пробив у Фраттезі, який зорієнтувався і потім поцілив під Бущаном. Рефері спочатку зафіксував офсайд, але ВАР показав, що Конопля затримався.

Після другого голу Італія заспокоїлася та дала Україні м'яч. Спершу це закінчилося дальнім ударом Довбика, після якого Італію врятував Доннарума, а за п'ять хвилин синьо-жовті забили.

Після суєти та помилки захисників м'яч у воротарському майданчику Італії м'яч відлетів на Ярмоленка, який забивав у порожні ворота. Для Андрія цей м'яч став 46-м за збірну. Найбільше у Андрія Шевченка — 48 голів.

У другому таймі гості спершу створили кілька моментів, після чого "Сан-Сіро" побачив двадцятихвилинку імені Бущана та везіння України. За цей період м'яч влучав у перекладину, і Георгій оформив кілька гарних сейвів.

На 85-й хвилині Мудрик навісив з лівого флангу до штрафного майданчика, де Конопля головою не влучив у ворота. Потім Україна мала лише дальній удар Ваната повз ворота.

Нагадаємо, Мудрик чи Стерлінг підуть із "Челсі": коли це станеться.

Італія — Україна: букмекери здивували коефіцієнтами на матч відбору Євро-2024.

Футболіст "Шахтаря" може перейти до італійського топклубу.

Андрій Лунін знайшов інший клуб: трансфер відбудеться у січні.

Італія — Україна: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024.