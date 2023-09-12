Италия нанесла первое поражение сборной Украины с Ребровым

Артем Довбик в борьбе. Фото: REUTERS/Claudia Greco

В Милане завершился матч квалификации чемпионата Европы-2024, в котором сборная Украины играла против Италии. Обе команды являются основными конкурентами в борьбе за второе место в группе С.

Италия выиграла со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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В группе C Италия и Украина конкурируют за второе место. У Украины до игры было 7 очков в четырех матчах, а у Италии 4 балла в трех играх.

Сборная Украины. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Обзор матча

Италия — Украина — 2:1

Голы: Фраттези, 12, 29 — Ярмоленко, 41

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Скальвини, Бастоне, Димарко (Бираги, 58) — Фраттези, Локателли, Барелл (Кристане, 83) — Дзаниоло (Орсолини, 72), Распадори (Ретеги, 72), Дзакканьи (Ньонто, 58).

Главный тренер: Лучано Спалетти.



Украина: Бущан — Конопля, Забарный, Кривцов, Миколенко — Зинченко (Буяльский, 75), Судаков, Степаненко (Сидорчук, 84) — Ярмоленко (Мудрик, 58), Довбык (Яремчук, 58), Цыганков (Ванат, 74).

Главный тренер: Сергей Ребров.



Предупреждения: Миколенко, Конопля, Степаненко, Забарный

Сборная Италии активно начала матч уже с первых минут. Хозяевам удалось посеять панику в защитных редутах сборной Украины и "скуадра адзурра" могла до 10-й минуты забивать несколько голов, но повезло им лишь на 12-й.

На правом фланге неожиданно поскользнулся Судаков, из-за чего Фраттези пробил с 13 метров в ближний угол ворот и вывел Италию вперед.

После пропущенного мяча Судакову пришлось менять скользящую обувь, а Бущан продолжил спасать Украину. Итальянцы не останавливались и давили пока на 29-й минуте не удвоили преимущество.

Дзаньоло сместился с фланга и пробил в Фраттези, который сориентировался и затем пробил под Бущаном. Рефери сначала зафиксировал офсайд, но ВАР показал, что задержался Конопля.

После второго гола Италия успокоилась и дала Украине мяч. Сперва это закончилось дальним ударом Довбика, после которого Италию спас Доннарума, а через пять минут сине-желтые забили.

После суеты и ошибки защитников мяч во вратарской Италии отлетел на Ярмоленко, который забивал в пустые ворота. Для Андрея этот мяч стал 46-м за сборную. Больше только у Андрея Шевченко — 48 голов.

Во втором тайме гости сперва создали несколько моментов, после чего "Сан-Сиро" увидел двадцатиминутку имени Бущана и везения Украины. За этот период мяч попадал в перекладину, и Георгий оформил несколько красивых сейвов.

На 85-й минуте Мудрик навесил с левого фланга в штрафную, где Конопля головой не попал по воротах. Затем у Украины был только дальний удар Ваната, пришедшийся мимо ворот.

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