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Италия — Украина: букмекеры удивили коэффициентами на матч отбора Евро-2024

12 сентября 2023 10:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Италия — Украина: букмекеры удивили коэффициентами на матч отбора Евро-2024
Игроки сборной Украины перед матчем. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Италии примет национальную команду Украины в рамках отборочной кампании на Евро-2024. Хозяева поля являются фаворитами матча, но команда Сергея Реброва опережает соперника в турнирной таблице. 

Букмекеры уже опубликовали коэффициенты на это противостояние, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Обе команды сыграют в очном поединке не в оптимальных составах. За сборную Украины не сыграют Николай Шапаренко, Александр Тымчик, а также Николай Матвиенко и Александр Пихаленок. А вот выход на поле Андрея Ярмоленко весьма вероятен. 

Сборной Италии не помогут Джанлука Манчини, Маттео Политано, Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза. Накануне матча с Украиной "скуадра адзурра" потеряла очки в игре с Северной Македонией (1:1). Италия отстает от команды Сергея Реброва на три очка, но имеет поединок в запасе. 

На что сделать ставку в матче Италия — Украина 

Букмекеры считают подопечных Лучано Спаллетти однозначным фаворитом игры. На победу сборной Италии дают коэффициент 1,54. Ничья оценивается коэффициентом 4,33. Победа сборной Украины идет за 7,20. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в игре против сборной Англии. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Эксперты считают, что поединок получится не результативным. "Тотал Больше 2,5" голов оценен коэффициентом 2,07. На "Тотал Меньше 2,5" можно сделать ставку с коэффициентом 1,87. 

Наиболее вероятным автором гола считают Чиро Иммобиле. Коэффициент на то, что он сможет забить, составляет 2,32. А что по другим футболистам? 

  • Никола Дзаньоло — 3,32;
  • Матео Ретеги — 2,38; 
  • Никола Барелла — 3,97; 
  • Роман Яремчук — 5,10; 
  • Андрея Ярмоленко — 5,30. 

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