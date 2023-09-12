Италия — Украина: букмекеры удивили коэффициентами на матч отбора Евро-2024
Сборная Италии примет национальную команду Украины в рамках отборочной кампании на Евро-2024. Хозяева поля являются фаворитами матча, но команда Сергея Реброва опережает соперника в турнирной таблице.
Букмекеры уже опубликовали коэффициенты на это противостояние, сообщает портал Новини.LIVE.
Обе команды сыграют в очном поединке не в оптимальных составах. За сборную Украины не сыграют Николай Шапаренко, Александр Тымчик, а также Николай Матвиенко и Александр Пихаленок. А вот выход на поле Андрея Ярмоленко весьма вероятен.
Сборной Италии не помогут Джанлука Манчини, Маттео Политано, Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза. Накануне матча с Украиной "скуадра адзурра" потеряла очки в игре с Северной Македонией (1:1). Италия отстает от команды Сергея Реброва на три очка, но имеет поединок в запасе.
На что сделать ставку в матче Италия — Украина
Букмекеры считают подопечных Лучано Спаллетти однозначным фаворитом игры. На победу сборной Италии дают коэффициент 1,54. Ничья оценивается коэффициентом 4,33. Победа сборной Украины идет за 7,20.
Эксперты считают, что поединок получится не результативным. "Тотал Больше 2,5" голов оценен коэффициентом 2,07. На "Тотал Меньше 2,5" можно сделать ставку с коэффициентом 1,87.
Наиболее вероятным автором гола считают Чиро Иммобиле. Коэффициент на то, что он сможет забить, составляет 2,32. А что по другим футболистам?
- Никола Дзаньоло — 3,32;
- Матео Ретеги — 2,38;
- Никола Барелла — 3,97;
- Роман Яремчук — 5,10;
- Андрея Ярмоленко — 5,30.
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