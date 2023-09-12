Италия — Украина: букмекеры удивили коэффициентами на матч отбора Евро-2024

Игроки сборной Украины перед матчем. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Сборная Италии примет национальную команду Украины в рамках отборочной кампании на Евро-2024. Хозяева поля являются фаворитами матча, но команда Сергея Реброва опережает соперника в турнирной таблице.

Букмекеры уже опубликовали коэффициенты на это противостояние, сообщает портал Новини.LIVE.

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Обе команды сыграют в очном поединке не в оптимальных составах. За сборную Украины не сыграют Николай Шапаренко, Александр Тымчик, а также Николай Матвиенко и Александр Пихаленок. А вот выход на поле Андрея Ярмоленко весьма вероятен.

Сборной Италии не помогут Джанлука Манчини, Маттео Политано, Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза. Накануне матча с Украиной "скуадра адзурра" потеряла очки в игре с Северной Македонией (1:1). Италия отстает от команды Сергея Реброва на три очка, но имеет поединок в запасе.

На что сделать ставку в матче Италия — Украина

Букмекеры считают подопечных Лучано Спаллетти однозначным фаворитом игры. На победу сборной Италии дают коэффициент 1,54. Ничья оценивается коэффициентом 4,33. Победа сборной Украины идет за 7,20.

Виктор Цыганков в игре против сборной Англии. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Эксперты считают, что поединок получится не результативным. "Тотал Больше 2,5" голов оценен коэффициентом 2,07. На "Тотал Меньше 2,5" можно сделать ставку с коэффициентом 1,87.

Наиболее вероятным автором гола считают Чиро Иммобиле. Коэффициент на то, что он сможет забить, составляет 2,32. А что по другим футболистам?

Никола Дзаньоло — 3,32;

Матео Ретеги — 2,38;

Никола Барелла — 3,97;

Роман Яремчук — 5,10;

Андрея Ярмоленко — 5,30.

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