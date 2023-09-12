Італія — Україна: букмекери здивували коефіцієнтами на матч відбору Євро-2024
Збірна Італії прийме національну команду України в рамках відбірної кампанії на Євро-2024. Господарі поля є фаворитами матчу, але команда Сергія Реброва випереджає суперника у турнірній таблиці.
Букмекери вже опублікували коефіцієнти цього протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.
Обидві команди зіграють в очному поєдинку над оптимальних складах. За збірну України не зіграють Микола Шапаренко, Олександр Тимчик, а також Микола Матвієнко та Олександр Пихаленок. А ось вихід на поле Андрія Ярмоленка дуже вірогідний.
Збірній Італії не допоможуть Джанлука Манчіні, Маттео Політано, Лоренцо Пеллегріні та Федеріко К'єза. Напередодні матчу з Україною "скуадра адзурра" втратила очки у грі з Північною Македонією (1:1). Італія відстає від команди Сергія Реброва на три очки, але має поєдинок у запасі.
На що зробити ставку в матчі Італія — Україна
Букмекери вважають підопічних Лучано Спаллетті однозначним фаворитом гри. На перемогу збірної Італії дають коефіцієнт 1,54. Нічия оцінюється коефіцієнтом 4,33. Перемога збірної України йде за 7,20.
Експерти вважають, що поєдинок вийде не результативним. "Тотал Більше 2,5" голів оцінений коефіцієнтом 2,07. На "Тотал Менше 2,5" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,87.
Найімовірнішим автором голу вважають Чиро Іммобіле. Коефіцієнт те що, що зможе забити, становить 2,32. А як щодо інших футболістів?
- Нікола Дзаньоло — 3,32;
- Матео Ретегі — 2,38;
- Нікола Барелла — 3,97;
- Роман Яремчук — 5,10;
- Андрія Ярмоленка — 5,30.
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Італія — Україна: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024.