Італія — Україна: букмекери здивували коефіцієнтами на матч відбору Євро-2024

Гравці збірної України перед матчем Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Збірна Італії прийме національну команду України в рамках відбірної кампанії на Євро-2024. Господарі поля є фаворитами матчу, але команда Сергія Реброва випереджає суперника у турнірній таблиці.

Букмекери вже опублікували коефіцієнти цього протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидві команди зіграють в очному поєдинку над оптимальних складах. За збірну України не зіграють Микола Шапаренко, Олександр Тимчик, а також Микола Матвієнко та Олександр Пихаленок. А ось вихід на поле Андрія Ярмоленка дуже вірогідний.

Збірній Італії не допоможуть Джанлука Манчіні, Маттео Політано, Лоренцо Пеллегріні та Федеріко К'єза. Напередодні матчу з Україною "скуадра адзурра" втратила очки у грі з Північною Македонією (1:1). Італія відстає від команди Сергія Реброва на три очки, але має поєдинок у запасі.

На що зробити ставку в матчі Італія — Україна

Букмекери вважають підопічних Лучано Спаллетті однозначним фаворитом гри. На перемогу збірної Італії дають коефіцієнт 1,54. Нічия оцінюється коефіцієнтом 4,33. Перемога збірної України йде за 7,20.

Віктор Циганков у грі проти збірної Англії. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Експерти вважають, що поєдинок вийде не результативним. "Тотал Більше 2,5" голів оцінений коефіцієнтом 2,07. На "Тотал Менше 2,5" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,87.

Найімовірнішим автором голу вважають Чиро Іммобіле. Коефіцієнт те що, що зможе забити, становить 2,32. А як щодо інших футболістів?

Нікола Дзаньоло — 3,32;

Матео Ретегі — 2,38;

Нікола Барелла — 3,97;

Роман Яремчук — 5,10;

Андрія Ярмоленка — 5,30.

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