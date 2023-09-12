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Футболист "Шахтера" может перейти в итальянский топ-клуб

12 сентября 2023 13:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболист "Шахтера" может перейти в итальянский топ-клуб
Георгий Судаков в матче против сборной Англии. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков последние полгода является одним из лидеров донецкого "Шахтера". К молодому футболисты присматриваются европейские гранды.

Зимой Судаков сможет переехать в итальянскую Серию А, сообщает ArenaNapoli

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В трансфере Георгий Судакова заинтересован туринский "Ювентус". Новый спортивный директор "старой синьоры" Кристиано Джунтоли в прошлом сезоне работал в "Наполи". Именно тогда он и обратил внимание на 21-летнего футболиста. 

Сколько "Ювентус" может заплатить за Судакова 

Контракт полузащитника с донецким "Шахтером" действует до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 15 млн евро, однако туринский клуб готов удвоить эту сумму, чтобы заполучить игрока как можно быстрее. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков в Милане. Фото: instagram.com/sudakov_11/

В матче сборных Италии и Украины, который 12 сентября пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, будут присутствовать представители "Ювентуса". Они хотят понаблюдать за игрой Георгия Судакова непосредственно со стадиона. 

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