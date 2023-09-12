Футболист "Шахтера" может перейти в итальянский топ-клуб

Георгий Судаков в матче против сборной Англии. Фото: Reuters/Matthew Childs

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков последние полгода является одним из лидеров донецкого "Шахтера". К молодому футболисты присматриваются европейские гранды.

Зимой Судаков сможет переехать в итальянскую Серию А, сообщает ArenaNapoli.

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В трансфере Георгий Судакова заинтересован туринский "Ювентус". Новый спортивный директор "старой синьоры" Кристиано Джунтоли в прошлом сезоне работал в "Наполи". Именно тогда он и обратил внимание на 21-летнего футболиста.

Сколько "Ювентус" может заплатить за Судакова

Контракт полузащитника с донецким "Шахтером" действует до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 15 млн евро, однако туринский клуб готов удвоить эту сумму, чтобы заполучить игрока как можно быстрее.

Георгий Судаков в Милане. Фото: instagram.com/sudakov_11/

В матче сборных Италии и Украины, который 12 сентября пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, будут присутствовать представители "Ювентуса". Они хотят понаблюдать за игрой Георгия Судакова непосредственно со стадиона.

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