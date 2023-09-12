Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Футболіст "Шахтаря" може перейти до італійського топклубу arrow

Футболіст "Шахтаря" може перейти до італійського топклубу

12 вересня 2023 13:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Футболіст "Шахтаря" може перейти до італійського топклубу
Георгій Судаков у матчі проти збірної Англії. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Георгій Судаков останні пів року є одним із лідерів донецького "Шахтаря". До молодого футболіста придивляються європейські гранди.

Взимку Судаков зможе переїхати до італійської Серії А, повідомляє Arena Napoli.

Читайте також:

У трансфері Георгія Судакова зацікавлений туринський "Ювентус". Новий спортивний директор "старої синьйори" Крістіано Джунтолі минулого сезону працював у "Наполі". Саме тоді він і звернув увагу на 21-річного футболіста.

Скільки "Ювентус" може сплатити за Судакова

Контракт півзахисника із донецьким "Шахтарем" діє до літа 2028 року. Орієнтовна вартість футболіста становить 15 млн євро, проте туринський клуб готовий подвоїти цю суму, щоб отримати гравця якнайшвидше.

Георгій Судаков
Георгій Судаков у Мілані. Фото: instagram.com/sudakov_11/

У матчі збірних Італії та України, який 12 вересня пройде на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані, будуть присутні представники "Ювентуса". Вони хочуть спостерігати за грою Георгія Судакова безпосередньо зі стадіону.

Нагадаємо, Мудрик або Стерлінг підуть із "Челсі": коли це станеться. 

Італія — Україна: букмекери здивували коефіцієнтами на матч відбору Євро-2024. 

Андрій Лунін знайшов інший клуб: трансфер відбудеться у січні. 

Італія — Україна: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024. 

Бущан мав улітку піти з "Динамо": чому воротар залишився. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз