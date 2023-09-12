Футболіст "Шахтаря" може перейти до італійського топклубу

Георгій Судаков у матчі проти збірної Англії. Фото: Reuters/Matthew Childs

Півзахисник збірної України Георгій Судаков останні пів року є одним із лідерів донецького "Шахтаря". До молодого футболіста придивляються європейські гранди.

Взимку Судаков зможе переїхати до італійської Серії А, повідомляє Arena Napoli.

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У трансфері Георгія Судакова зацікавлений туринський "Ювентус". Новий спортивний директор "старої синьйори" Крістіано Джунтолі минулого сезону працював у "Наполі". Саме тоді він і звернув увагу на 21-річного футболіста.

Скільки "Ювентус" може сплатити за Судакова

Контракт півзахисника із донецьким "Шахтарем" діє до літа 2028 року. Орієнтовна вартість футболіста становить 15 млн євро, проте туринський клуб готовий подвоїти цю суму, щоб отримати гравця якнайшвидше.

Георгій Судаков у Мілані. Фото: instagram.com/sudakov_11/

У матчі збірних Італії та України, який 12 вересня пройде на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані, будуть присутні представники "Ювентуса". Вони хочуть спостерігати за грою Георгія Судакова безпосередньо зі стадіону.

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