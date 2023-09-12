Збірна Італії втрачає гравців: ще три травми перед матчем із Україною

Лучано Спаллетті під час поєдинку. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Збірна Італії продовжує втрачати важливих гравців напередодні поєдинку із національною командою України у відборі на Євро-2024. Лучано Спаллетті не дорахується одразу кількох ключових виконавців.

Лазарет "скуадри адзурри" поповнили нові футболісти, повідомляє Football Italia.

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Останнім часом у нового головного тренера збірної Італії Лучано Спаллетті не бракує проблем для головного болю. І йдеться не лише про втрачену перемогу у грі з Північною Македонією (1:1). На матч проти збірної України наставник буде змушений виставити далеко не оптимальний склад.

Чиро Іммобіле забив гол. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Травми у збірній Італії

Відомо, що матч відбору на Євро-2024 у Мілані пропустять Джанлука Манчіні, Маттео Політано, Лоренцо Пеллегріні та Федеріко К'єза. Тепер до них приєднався півзахисник "Ньюкасла" Сандро Тоналі. Пошкодження м'язів стегна вивело гравця на кілька тижнів.

На матч зі збірною України також не було викликано Леонардо Спінаццола. Місце в обороні "скуадри адзурри" займе футболіст "Інтера" Давіде Фраттезі.

Поєдинок Італія — Україна відбудеться у вівторок, 12 вересня. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію цієї гри.

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