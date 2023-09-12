Сборная Италии теряет игроков: еще три травмы перед матчем с Украиной

Лучано Спаллетти во время поединка. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Сборная Италии продолжает терять важных игроков накануне поединка с национальной командой Украины в отборе на Евро-2024. Лучано Спаллетти не досчитается сразу нескольких ключевых исполнителей.

Лазарет "скуадры адзурры" пополнили новые футболисты, сообщает Football Italia.

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В последнее время у нового главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти хватает проблем для головной боли. И речь не только об упущенной победе в игре с Северной Македонией (1:1). На матч против сборной Украины наставник вынужден будет выставить далеко не оптимальный состав.

Чиро Иммобиле забил гол. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Травмы в сборной Италии

Было известно, что матч отбора на Евро-2024 в Милане пропустят Джанлука Манчини, Маттео Политано, Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза. Теперь к ним присоединился полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали. Повреждение мышц бедра вывело игрока из строя на несколько недель.

На матч со сборной Украины также не был вызван Леонардо Спинаццола. Место в обороне "скуадры адзурры" займет футболист "Интера" Давиде Фраттези.

Поединок Италия — Украина состоится во вторник, 12 сентября. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию этой игры.

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