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Сборная Италии теряет игроков: еще три травмы перед матчем с Украиной

12 сентября 2023 12:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Италии теряет игроков: еще три травмы перед матчем с Украиной
Лучано Спаллетти во время поединка. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Италии продолжает терять важных игроков накануне поединка с национальной командой Украины в отборе на Евро-2024. Лучано Спаллетти не досчитается сразу нескольких ключевых исполнителей. 

Лазарет "скуадры адзурры" пополнили новые футболисты, сообщает Football Italia

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В последнее время у нового главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти хватает проблем для головной боли. И речь не только об упущенной победе в игре с Северной Македонией (1:1). На матч против сборной Украины наставник вынужден будет выставить далеко не оптимальный состав. 

Чиро Иммобиле
Чиро Иммобиле забил гол. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Травмы в сборной Италии

Было известно, что матч отбора на Евро-2024 в Милане пропустят Джанлука Манчини, Маттео Политано, Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза. Теперь к ним присоединился полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали. Повреждение мышц бедра вывело игрока из строя на несколько недель. 

На матч со сборной Украины также не был вызван Леонардо Спинаццола. Место в обороне "скуадры адзурры" займет футболист "Интера" Давиде Фраттези.

Поединок Италия — Украина состоится во вторник, 12 сентября. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию этой игры. 

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