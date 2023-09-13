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Ребров назвав головну причину поразки збірної України в Італії

13 вересня 2023 08:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров назвав головну причину поразки збірної України в Італії
Сергій Ребров на "Сан-Сіро". Фото: REUTERS/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився враженням від гри своєї команди у матчі відбору Євро-2024 проти Італії. "Синьо-жовті" поступилися "Сан-Сіро" з рахунком 1:2.

Ребров назвав головні причини цієї поразки та дав важливу обіцянку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Українську асоціацію футболу.

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Збірна України не змогла зберегти ворота у недоторканності на стадіоні "Сан-Сіро". Команда Сергія Реброва пропустила два голи та відповіла на це м'ячем, який забив Андрій Ярмоленко. Обидва суперники після цього створили кілька добрих моментів біля воріт один одного.

Що сказав Ребров

Наставник збірної України нагадав, що його команда за кілька днів до цього провела важкий матч проти Англії. Футболісти грали на тлі втоми. Водночас "скуадра адзурра" залишається однією із найсильніших європейських команд. Підопічні Лучано Спаллетті нав'язали супернику настільки високий темп матчу, що українці не витримали.

Збірна Італії
Збірна Італії святкує перемогу. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Ребров не має питань до суддівства або своїх підопічних. Він підтвердив, що у перерві провів із гравцями пояснювальну роботу, після чого збірна України заграла більш активно. Тренер вважає, що "синьо-жовті" могли вирвати перемогу у цій зустрічі.

Також Сергій Ребров відзначив атмосферу на стадіоні "Сан-Сіро" та подякував італійським уболівальникам за підтримку. Він заявив, що шанси на вихід із групи у збірної України, як і раніше, є. Тренер пообіцяв, що його команда дуже серйозно підготується до наступних матчів проти Мальти та Північної Македонії.

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