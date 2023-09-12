Брат голкіпера "Шахтаря" загинув на фронті

Дмитро Різник перед матчем. Фото: instagram.com/dimka_reznik/

Спортивну спільноту України вразила нова трагедія. На війні загинув рідний брат воротаря донецького "Шахтаря" Дмитра Різника.

Сергій Різник пожертвував собою в одній із гарячих точок України, повідомив його брат в Instagram.

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Сергій Різник в армії. Фото: instagram.com/dimka_reznik/

Що написав Дмитро Різник

Обставини трагедії поки що залишаються не відомими. Не зрозуміло, яким напрямом загинув захисник України. Першою про подію написала Дарина Різник, після чого інформацію підтвердив футболіст.

"Горе прийшло в нашу сім'ю. Ти був найкращий брат, син, дядько, друг і побратим. Наша гордість. Наш герой. Наш захисник. Тепер з небес. У це неможливо повірити! Вічна пам'ять про тебе в наших серцях. Будь ласка, Боже, не забирай більше нікого", — написала Дарина Різник.

"Рідненький, для тебе війна скінчилась. Мені боляче і страшно це усвідомлювати, що ти пішов, але пішов Героєм. Ти мене виростив! Завжди був моєю опорою! Завжди був поруч, коли було добре і погано! І будеш поруч тепер назавжди! Люблю тебе, спи спокійно! Слава Україні! Героям Слава" — додав Дмитро Різник.

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