Брат голкіпера "Шахтаря" загинув на фронті
Спортивну спільноту України вразила нова трагедія. На війні загинув рідний брат воротаря донецького "Шахтаря" Дмитра Різника.
Сергій Різник пожертвував собою в одній із гарячих точок України, повідомив його брат в Instagram.
Навесні голкіпер "Шахтаря" Дмитро Різник розповів, що його брат прийняв рішення приєднатися до Збройних сил України (ЗСУ). Сергій Різник добровільно прийняв це рішення.
Що написав Дмитро Різник
Обставини трагедії поки що залишаються не відомими. Не зрозуміло, яким напрямом загинув захисник України. Першою про подію написала Дарина Різник, після чого інформацію підтвердив футболіст.
"Горе прийшло в нашу сім'ю. Ти був найкращий брат, син, дядько, друг і побратим. Наша гордість. Наш герой. Наш захисник. Тепер з небес. У це неможливо повірити! Вічна пам'ять про тебе в наших серцях. Будь ласка, Боже, не забирай більше нікого", — написала Дарина Різник.
"Рідненький, для тебе війна скінчилась. Мені боляче і страшно це усвідомлювати, що ти пішов, але пішов Героєм. Ти мене виростив! Завжди був моєю опорою! Завжди був поруч, коли було добре і погано! І будеш поруч тепер назавжди! Люблю тебе, спи спокійно! Слава Україні! Героям Слава" — додав Дмитро Різник.
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