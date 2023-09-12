Брат голкипера "Шахтера" погиб на фронте

Дмитрий Ризнык перед матчем. Фото: instagram.com/dimka_reznik/

Спортивное сообщество Украины потрясла новая трагедия. На войне погиб родной брат вратаря донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка.

Сергей Ризнык пожертвовал собой в одной из горячих точек Украины, сообщил его брат в Instagram.

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Сергей Ризнык в армии. Фото: instagram.com/dimka_reznik/

Что написал Дмитрий Ризнык

Обстоятельства трагедии пока остаются не известными. Не ясно, на каком направлении погиб защитник Украины. Первой о произошедшем написала Дарина Ризнык, после чего информацию подтвердил футболист.

"Горе пришло в нашу семью. Ты был лучший брат, сын, дядя, друг и побратим. Наша гордость. Наш герой. Наш защитник. Теперь с небес. В это невозможно поверить! Вечная память о тебе в наших сердцах. Пожалуйста, Боже, не забирай больше никого", — написала Дарина Ризнык.

"Родненький, для тебя война кончилась. Мне больно и страшно осознавать, что ты ушел, но пошел Героем.

Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда! Люблю тебя, спи спокойно! Слава Украине! Героям Слава!" — добавил Дмитрий Ризнык.

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