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Брат голкипера "Шахтера" погиб на фронте

12 сентября 2023 17:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Брат голкипера "Шахтера" погиб на фронте
Дмитрий Ризнык перед матчем. Фото: instagram.com/dimka_reznik/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Спортивное сообщество Украины потрясла новая трагедия. На войне погиб родной брат вратаря донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка. 

Сергей Ризнык пожертвовал собой в одной из горячих точек Украины, сообщил его брат в Instagram

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Весной голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык рассказал о том, что его брат принял решение присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Сергей Ризнык добровольно принял это решение. 

Сергей Ризнык
Сергей Ризнык в армии. Фото: instagram.com/dimka_reznik/

Что написал Дмитрий Ризнык 

Обстоятельства трагедии пока остаются не известными. Не ясно, на каком направлении погиб защитник Украины. Первой о произошедшем написала Дарина Ризнык, после чего информацию подтвердил футболист. 

"Горе пришло в нашу семью. Ты был лучший брат, сын, дядя, друг и побратим. Наша гордость. Наш герой. Наш защитник. Теперь с небес. В это невозможно поверить! Вечная память о тебе в наших сердцах. Пожалуйста, Боже, не забирай больше никого", — написала Дарина Ризнык. 

"Родненький, для тебя война кончилась. Мне больно и страшно осознавать, что ты ушел, но пошел Героем.
Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда! Люблю тебя, спи спокойно! Слава Украине! Героям Слава!" — добавил Дмитрий Ризнык. 

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