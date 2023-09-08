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Брат игрока "Динамо" Тымчика погиб на фронте

8 сентября 2023 13:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Брат игрока "Динамо" Тымчика погиб на фронте
Юрий Дятлюк на фронте. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист киевского "Динамо" Александр Тымчик получил трагическое известие с фронта. На войне с российскими оккупантами погиб его брат. 

Трагедия произошла еще в начале августа, сообщает Винницкий Национальный Технический Университет

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До начала полномасштабной интервенции россиян в Украину Юрий Дятлюк занимался спортом. Уроженец Винницкой области защищал цвета команді "Кряж-Агро" и біл футболистом винницкого минифутбольного клуба "Химик". 

Тымчик и Дятлюк
Тымчик и Дятлюк. Фото: Google

Что известно о трагедии 

Брат Александра Тымчика проходил службу в звании старшего сапера инженерно-саперного взвода аэромобильного батальона 95-й ОДШБР. Летом этого года его подразделение держало оборону в донецкой области. 

Юрий Дятлюк погиб третьего августа в районе Марьинки во время артиллерийского обстрела россиян. Защитнику Украины было всего 34 года. У него остались жена, сын и дочь. Супруга бойца Ольга создала петицию с просьбой присвоить ее мужу звание Героя Украины.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу еще перед ответным матчем с "Арисом" в Лиге Конференций рассказал, что у одного из игроков команды погиб брат. Теперь стало известно, что речь шла об Александре Тымчике. 

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