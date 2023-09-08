Брат гравця "Динамо" Тимчика загинув на фронті
Футболіст київського "Динамо" Олександр Тимчик отримав трагічну звістку з фронту. На війні із російськими окупантами загинув його брат.
Трагедія сталася ще на початку серпня, повідомляє Вінницький Національний Технічний Університет.
До початку повномасштабної інтервенції росіян до України Юрій Дятлюк займався спортом. Уродженець Вінницької області захищав кольори команді "Кряж-Агро" та був футболістом вінницького мініфутбольного клубу "Хімік".
Що відомо про трагедію
Брат Олександра Тимчика проходив службу у званні старшого сапера інженерно-саперного взводу аеромобільного батальйону 95-ї ОДШБР. Влітку цього року його підрозділ тримав оборону на Донеччині.
Юрій Дятлюк загинув третього серпня у районі Мар'їнки під час артилерійського обстрілу росіян. Захиснику України було лише 34 роки. У нього залишилися дружина, син та дочка. Дружина бійця Ольга створила петицію з проханням надати її чоловіку звання Героя України.
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу ще перед матчем-відповідью з "Арісом" у Лізі Конференцій розповів, що в одного з гравців команди загинув брат. Тепер стало відомо, що йшлося про Олександра Тимчика.
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