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Брат гравця "Динамо" Тимчика загинув на фронті

8 вересня 2023 13:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Брат гравця "Динамо" Тимчика загинув на фронті
Юрій Дятлюк на фронті. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст київського "Динамо" Олександр Тимчик отримав трагічну звістку з фронту. На війні із російськими окупантами загинув його брат.

Трагедія сталася ще на початку серпня, повідомляє Вінницький Національний Технічний Університет.

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До початку повномасштабної інтервенції росіян до України Юрій Дятлюк займався спортом. Уродженець Вінницької області захищав кольори команді "Кряж-Агро" та був футболістом вінницького мініфутбольного клубу "Хімік".

Тимчик та Дятлюк
Тимчик та Дятлюк. Фото: Google

Що відомо про трагедію

Брат Олександра Тимчика проходив службу у званні старшого сапера інженерно-саперного взводу аеромобільного батальйону 95-ї ОДШБР. Влітку цього року його підрозділ тримав оборону на Донеччині.

Юрій Дятлюк загинув третього серпня у районі Мар'їнки під час артилерійського обстрілу росіян. Захиснику України було лише 34 роки. У нього залишилися дружина, син та дочка. Дружина бійця Ольга створила петицію з проханням надати її чоловіку звання Героя України.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу ще перед матчем-відповідью з "Арісом" у Лізі Конференцій розповів, що в одного з гравців команди загинув брат. Тепер стало відомо, що йшлося про Олександра Тимчика.

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