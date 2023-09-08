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Відомий спортсмен загинув під час контрнаступу України на фронті

8 вересня 2023 10:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий спортсмен загинув під час контрнаступу України на фронті
Антон Колесник-Кравченко у ЗСУ. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У ході контрнаступу України загинув ще один представник спортивної спільноти. Антон Колесник-Кравченко пожертвував собою на одному із найгарячіших напрямків фронту.

До повномасштабної війни спортсмен був відомим в Одесі інструктором з каякінгу, повідомляє Telegram-канал "Катарсис".

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Трагедія сталася під час контрнаступу України. Антон Колесник-Кравченко служив у 78-му окремому штурмовому полку "Герць". Це бойове з'єднання було задіяне на Запорізькому напрямку.

Антон Колесник-Кравченко
Антон Колесник-Кравченко у мирному житті. Фото: Google

Ким був Антон Колесник-Кравченко

Український спортсмен носив позивний "Кай". Побратими відгукуються про нього як справжнього воїна і вірного брата по зброї.

Колесник-Кравченко приєднався до ЗСУ у 2022 році, задовго навіть до того, як сформувався полк, у якому служив спортсмен. Побратими Антона написали, що він одразу виявив себе як хоробрий, могутній воїн, з великою жагою до навчання та роботи.

Спортсмен йшов у бій одним із перших і встиг взяти участь у всіх операціях свого підрозділу. Останні місяці Колісник-Кравченко брав активну участь у штурмових діях, спільно зі своєю групою метр за метром звільняючи Україну від окупантів.

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