Известный спортсмен погиб во время контрнаступления Украины на фронте
В ходе контрнаступления Украины погиб еще один представитель спортивного сообщества. Антон Колесник-Кравченко пожертвовал собой на одном из самых горячих направлений фронта.
До полномасштабной войны спортсмен был известным в Одессе инструктором по каякингу, сообщает Telegram-канал "Катарсис".
Трагедия произошла во время контрнаступления Украины. Антон Колесник-Кравченко служил в 78 отдельном штурмовом полку "Герць". Это боевое соединение было задействовано на Запорожском направлении.
Кем был Антон Колесник-Кравченко
Украинский спортсмен носил позывной "Кай". Побратимы отзываются о нем как о настоящем воине и верном брате по оружию.
Колесник-Кравченко присоединился к ВСУ в 2022 году, задолго даже до того, как сформировался полк, в котором служил спортсмен. Сослуживцы Антона написали, что он сразу проявил себя как храбрый, мощный воин, с большой жаждой обучения и работы.
Спортсмен шел в бой одним из первых и успел принять участие во всех операциях своего подразделения. Последние месяцы Колесник-Кравченко активно участвовал в штурмовых действиях, совместно со своей группой метр за метром освобождая Украину от оккупантов.
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