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Известный спортсмен погиб во время контрнаступления Украины на фронте

8 сентября 2023 10:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный спортсмен погиб во время контрнаступления Украины на фронте
Антон Колесник-Кравченко в ВСУ. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ходе контрнаступления Украины погиб еще один представитель спортивного сообщества. Антон Колесник-Кравченко пожертвовал собой на одном из самых горячих направлений фронта. 

До полномасштабной войны спортсмен был известным в Одессе инструктором по каякингу, сообщает Telegram-канал "Катарсис". 

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Трагедия произошла во время контрнаступления Украины. Антон Колесник-Кравченко служил в 78 отдельном штурмовом полку "Герць". Это боевое соединение было задействовано на Запорожском направлении. 

Антон Колесник-Кравченко
Антон Колесник-Кравченко в мирной жизни. Фото: Google

Кем был Антон Колесник-Кравченко

Украинский спортсмен носил позывной "Кай". Побратимы отзываются о нем как о настоящем воине и верном брате по оружию. 

Колесник-Кравченко присоединился к ВСУ в 2022 году, задолго даже до того, как сформировался полк, в котором служил спортсмен. Сослуживцы Антона написали, что он сразу проявил себя как храбрый, мощный воин, с большой жаждой обучения и работы.

Спортсмен шел в бой одним из первых и успел принять участие во всех операциях своего подразделения. Последние месяцы Колесник-Кравченко активно участвовал в штурмовых действиях, совместно со своей группой метр за метром освобождая Украину от оккупантов. 

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