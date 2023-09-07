Известный легкоатлет погиб на фронте в Украине

Юрий Мочульский в армии. Фото: Google

Еще один украинский спортсмен трагически погиб в борьбе с российскими оккупантами. Легкоатлет Юрий Мочульский пожертвовал собой во время контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Спортсмен ушел на фронт добровольцем в первые дни войны, сообщил в Instagram его брат Дмитрий Демьянюк.

Читайте также:

Юрий Мочульский полтора года защищал территориальную целостность Украины в борьбе с российскими интервентами. Выпускник Львовского государственного университета физической культуры участвовал в контрнаступлении ВСУ. Его брат Дмитрий Демьянюк, который до полномасштабной войны тоже был легкоатлетом, рассказал о гибели защитника.

Мочульский в ВСУ

Демьянюк сообщил, что в первые дни вторжения россиян в Украину Мочульский сразу же вернулся в страну из-за границы. Братья вместе отправились на призывной пункт и добровольно отправились на фронт.

Юрий Мочульский с женой. Фото: Google

Дмитрий и Юрий вместе служили в 103 бригаде. Демьянюк рассказал, что его брат присоединился к "Азову". За время войны украинский легкоатлет успел жениться, получить ранение и пройти в госпитале реабилитацию.

Юрий Мочульский на спортивном турнире. Фото: portal.lviv.ua

В последние месяцы братья виделись во время коротких отпусков. Демьянюк рассказал, что Мочульский погиб во время контрнаступления Украины на фронте. Это произошло 29 августа при штурме вражеских позиций.

Напомним, Мудрик рассказал, что самое главное при переходе в новый клуб.

Забарный оценил успехи Ярмолюка и привел в пример Зинченко.

"Динамо" продаст еще одного футболиста: о ком идет речь.

Мирчу Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера.

У "Динамо" новый капитан: это не Ярмоленко.

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину.