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Известный легкоатлет погиб на фронте в Украине

7 сентября 2023 15:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный легкоатлет погиб на фронте в Украине
Юрий Мочульский в армии. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Еще один украинский спортсмен трагически погиб в борьбе с российскими оккупантами. Легкоатлет Юрий Мочульский пожертвовал собой во время контрнаступления Вооруженных сил Украины. 

Спортсмен ушел на фронт добровольцем в первые дни войны, сообщил в Instagram его брат Дмитрий Демьянюк.

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Юрий Мочульский полтора года защищал территориальную целостность Украины в борьбе с российскими интервентами. Выпускник Львовского государственного университета физической культуры участвовал в контрнаступлении ВСУ. Его брат Дмитрий Демьянюк, который до полномасштабной войны тоже был легкоатлетом, рассказал о гибели защитника. 

Мочульский в ВСУ 

Демьянюк сообщил, что в первые дни вторжения россиян в Украину Мочульский сразу же вернулся в страну из-за границы. Братья вместе отправились на призывной пункт и добровольно отправились на фронт. 

Юрий Мочульский
Юрий Мочульский с женой. Фото: Google

Дмитрий и Юрий вместе служили в 103 бригаде. Демьянюк рассказал, что его брат присоединился к "Азову". За время войны украинский легкоатлет успел жениться, получить ранение и пройти в госпитале реабилитацию. 

Юрий Мочульский
Юрий Мочульский на спортивном турнире. Фото: portal.lviv.ua

В последние месяцы братья виделись во время коротких отпусков. Демьянюк рассказал, что Мочульский погиб во время контрнаступления Украины на фронте. Это произошло 29 августа при штурме вражеских позиций. 

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