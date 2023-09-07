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Відомий легкоатлет загинув на фронті в Україні

7 вересня 2023 15:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий легкоатлет загинув на фронті в Україні
Юрій Мочульський в армії. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ще один український спортсмен трагічно загинув у боротьбі з російськими окупантами. Легкоатлет Юрій Мочульський пожертвував собою під час контрнаступу Збройних сил України.

Спортсмен пішов на фронт добровольцем у перші дні війни, повідомив у Instagram його брат Дмитро Дем'янюк.

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Юрій Мочульський півтора року захищав територіальну цілісність України у боротьбі з російськими інтервентами. Випускник Львівського державного університету фізичної культури брав участь у контрнаступі ЗСУ. Його брат Дмитро Дем'янюк, який до повномасштабної війни також був легкоатлетом, розповів про загибель захисника.

Мочульський у ЗСУ

Дем'янюк повідомив, що у перші дні вторгнення росіян в Україну Мочульський одразу повернувся до країни з-за кордону. Брати разом вирушили на призовний пункт та добровільно вирушили на фронт.

Юрій Мочульський
Юрій Мочульський із дружиною. Фото: Google

Дмитро та Юрій разом служили у 103 бригаді. Дем'янюк розповів, що його брат приєднався до "Азову". За час війни український легкоатлет встиг одружитися, отримати поранення та пройти у шпиталі реабілітацію.

Юрій Мочульський
Юрій Мочульський на спортивному турнірі. Фото: portal.lviv.ua

Останні місяці брати бачилися під час коротких відпусток. Дем'янюк розповів, що Мочульський загинув під час контрнаступу України на фронті. Це сталося 29 серпня під час штурму ворожих позицій.

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