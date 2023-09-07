Відома футболістка загинула через нещасний випадок

Віолета Міцул у футбольній формі. Фото: Google

Спортсменка із Молдови Віолета Міцул загинула у віці 26 років. Трагедія сталася на початку вересня.

Міцул стала жертвою нещасного випадку, повідомила Федерація футболу Молдови.

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Увечері четвертого вересня Віолета Міцул разом із друзями відпочивала в ісландському місті Вопнафйордур. На жаль, поїздка компанії на природу закінчилася нещасним випадком. Молода футболістка зірвалася з гори та розбилася.

Віолета Міцул у звичайному житті. Фото: Google

Ким була Віолета Міцул

Цього сезону 26-річна футболістка захищала кольори ісландського клубу "Ейнхерьї". За її плечима гарна спортивна кар'єра. Вона 42 рази виходила на поле у складі збірної Молдови. На рахунку Віолети два голи за національну команду.

У своєму останньому сезоні спортсменка відіграла 18 поєдинків та забила чотири м'ячі. У кар'єрі Міцул був український клуб. У 2021 році Віолетта захищала кольори "Схід" (Херсонська область). Після цього вона виїхала до Італії, де у складі команди "Апулія Трані" виграла Серію С.

"Віолета була добродушною, енергійною та усміхненою. Вона була надійним членом колективу та зразковою футболісткою. Ця трагедія стала великим потрясінням для всіх нас", — говорить заява клубу "Ейнхерья".

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