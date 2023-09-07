Відома футболістка загинула через нещасний випадок
Спортсменка із Молдови Віолета Міцул загинула у віці 26 років. Трагедія сталася на початку вересня.
Міцул стала жертвою нещасного випадку, повідомила Федерація футболу Молдови.
Увечері четвертого вересня Віолета Міцул разом із друзями відпочивала в ісландському місті Вопнафйордур. На жаль, поїздка компанії на природу закінчилася нещасним випадком. Молода футболістка зірвалася з гори та розбилася.
Ким була Віолета Міцул
Цього сезону 26-річна футболістка захищала кольори ісландського клубу "Ейнхерьї". За її плечима гарна спортивна кар'єра. Вона 42 рази виходила на поле у складі збірної Молдови. На рахунку Віолети два голи за національну команду.
У своєму останньому сезоні спортсменка відіграла 18 поєдинків та забила чотири м'ячі. У кар'єрі Міцул був український клуб. У 2021 році Віолетта захищала кольори "Схід" (Херсонська область). Після цього вона виїхала до Італії, де у складі команди "Апулія Трані" виграла Серію С.
"Віолета була добродушною, енергійною та усміхненою. Вона була надійним членом колективу та зразковою футболісткою. Ця трагедія стала великим потрясінням для всіх нас", — говорить заява клубу "Ейнхерья".
Нагадаємо, Мудрик розповів, що найголовніше при переході до нового клубу.
Забарний оцінив успіхи Ярмолюка та навів приклад Зінченка.
"Динамо" продасть ще одного футболіста: про кого йдеться.
Мірчу Луческу звільнять із "Динамо": хто замінить румунського тренера.
У "Динамо" новий капітан: це не Ярмоленко.
Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну.