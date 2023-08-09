Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Киевской области трагически погиб 18-летний боксер Никита Бабич arrow

В Киевской области трагически погиб 18-летний боксер Никита Бабич

9 августа 2023 17:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области трагически погиб 18-летний боксер Никита Бабич
Погибший боксер Никита Бабич. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Броварском районе Киевской области погиб известный украинский боксер Никита Бабич. Парень вместе с тренером должен был дебютировать в профессиональном боксе 12 августа, но, к сожалению, произошел ужасающий инцидент.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Читайте также:

Что известно

Отмечается, что это произошло 5 августа в селе Пуховка Броварского района.

"Он поехал купаться на местное озеро, там его схватили судороги, и он не смог удержаться на воде. О смерти спортсмена стало известно в понедельник, когда нашли его тело", — говорят в Федерации бокса.

Боксер, являвшийся воспитанником тренера Арсена Бабаяна, должен был дебютировать в профессиональном боксе в бою с Михаилом Хайнутдиновым 12 августа в вечере бокса Top Boxing Generation.

Напомним, ранее мы писали, что серез попадания российской ракеты во время боевой задачи погибла выпускница Киевского университета Шевченко Элеонора Мальцева. Без матери остался 14-летний ребенок.

Также мы писали, что в Киеве врачей обвиняют в халатности, которая привела к смерти украинского военнослужащего Вадима с позывным "Физруком". Он скончался в одной из больниц Соломенского района столицы 17 июля.

Во время выполнения боевого задания в районе Бахмута погиб известный украинский футзалист Александр Тихонец . Он служил в противотанковом батальоне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Законно или нет: юрист объяснил, смогут ли мужчин не выпускать из страны после войны

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз