В Киевской области трагически погиб 18-летний боксер Никита Бабич

Погибший боксер Никита Бабич. Фото: соцсети

В Броварском районе Киевской области погиб известный украинский боксер Никита Бабич. Парень вместе с тренером должен был дебютировать в профессиональном боксе 12 августа, но, к сожалению, произошел ужасающий инцидент.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

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Что известно

Отмечается, что это произошло 5 августа в селе Пуховка Броварского района.

"Он поехал купаться на местное озеро, там его схватили судороги, и он не смог удержаться на воде. О смерти спортсмена стало известно в понедельник, когда нашли его тело", — говорят в Федерации бокса.

Боксер, являвшийся воспитанником тренера Арсена Бабаяна, должен был дебютировать в профессиональном боксе в бою с Михаилом Хайнутдиновым 12 августа в вечере бокса Top Boxing Generation.

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