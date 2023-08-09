На Київщині трагічно загинув 18-річний боксер Микита Бабич

Загиблий боксер Микита Бабич. Фото: соцмережі

У Броварському районі Київської області загинув відомий український боксер Микита Бабич. Хлопець разом з тренером мав дебютувати в професійному боксі 12 серпня, але, на жаль, стався жахливий інцидент.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Читайте також:

Що відомо

Зазначається, що це сталося 5 серпня, у селі Пухівка Броварського району.

"Він поїхав купатись на місцеве озеро, там його схопила судома, і він не зміг втриматись на воді. Про смерть спортсмена стало відомо у понеділок, коли знайшли його тіло", — кажуть у Федерації боксу.

Боксер, який був вихованцем тренера Арсена Бабаяна, мав дебютувати в професійному боксі в бою з Михайлом Хайнутдіновим 12 серпня у вечорі боксу Top Boxing Generation.

Нагадаємо, раніше ми писали, що серез влучання російської ракети під час бойового завдання загинула випускниця Київського університету Шевченка Елеонора Мальцева. Без матері залишився 14-річний син.

Також ми писали, що у Києві лікарів звинувачують у недбальстві, яке призвело до смерті українського військовослужбовця Вадима з позивним "Фізрук". Він помер в одній із лікарень Солом'янського району столиці 17 липня.

Під час виконання бойового завдання у районі Бахмута загинув відомий український футзаліст Олександр Тихонець. Він служив у протитанковому батальйоні.