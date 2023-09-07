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Известная футболистка погибла из-за несчастного случая

7 сентября 2023 14:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известная футболистка погибла из-за несчастного случая
Виолета Мицул в футбольной форме. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Спортсменка из Молдовы Виолета Мицул погибла в возрасте 26 лет. Трагедия произошла в начале сентября. 

Мицул стала жертвой несчастного случая, сообщила Федерация футбола Молдовы

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Вечером четвертого сентября Виолета Мицул вместе с друзьями отдыхала в исландском городе Вопнафьордюр. К сожалению, поездка компании на природу закончилась несчастным случаем. Молодая футболистка сорвалась с горы и разбилась. 

Виолета Мацул
Виолета Мицул в обычной жизни. Фото: Google 

Кем была Виолета Мицул

В текущем сезоне 26-летняя футболистка защищала цвета исландского клуба "Эйнхерьи". За ее плечами хорошая спортивная карьера. Она 42 раза выходила на поле в составе сборной Молдовы. На счету Виолеты два гола за национальную команду. 

В своем последнем сезоне спортсменка отыграла 18 поединков и забила четыре мяча. В карьере Мицул был украинский клуб. В 2021 Виолетта защищала цвета "Восход" (Херсонская область). После этого она уехала в Италию, где в составе команды "Апулия Трани" выиграла Серию С. 

"Виолета была добродушной, энергичной и улыбчивой. Она была надежным членом коллектива и образцовой футболисткой. Эта трагедия стала большим потрясением для всех нас", — гласит заявление клуба "Эйнхерья".

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