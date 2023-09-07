Известная футболистка погибла из-за несчастного случая
Спортсменка из Молдовы Виолета Мицул погибла в возрасте 26 лет. Трагедия произошла в начале сентября.
Мицул стала жертвой несчастного случая, сообщила Федерация футбола Молдовы.
Вечером четвертого сентября Виолета Мицул вместе с друзьями отдыхала в исландском городе Вопнафьордюр. К сожалению, поездка компании на природу закончилась несчастным случаем. Молодая футболистка сорвалась с горы и разбилась.
Кем была Виолета Мицул
В текущем сезоне 26-летняя футболистка защищала цвета исландского клуба "Эйнхерьи". За ее плечами хорошая спортивная карьера. Она 42 раза выходила на поле в составе сборной Молдовы. На счету Виолеты два гола за национальную команду.
В своем последнем сезоне спортсменка отыграла 18 поединков и забила четыре мяча. В карьере Мицул был украинский клуб. В 2021 Виолетта защищала цвета "Восход" (Херсонская область). После этого она уехала в Италию, где в составе команды "Апулия Трани" выиграла Серию С.
"Виолета была добродушной, энергичной и улыбчивой. Она была надежным членом коллектива и образцовой футболисткой. Эта трагедия стала большим потрясением для всех нас", — гласит заявление клуба "Эйнхерья".
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