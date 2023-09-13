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Ребров назвал главную причину поражения сборной Украины в Италии

13 сентября 2023 08:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров назвал главную причину поражения сборной Украины в Италии
Сергей Ребров на "Сан-Сиро". Фото: REUTERS/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлением от выступлений своей команды в матче отбора Евро-2024 против Италии. "Сине-желтые" уступили на "Сан-Сиро" со счетом 1:2. 

Ребров назвал главные причины этого поражения и дал важное обещание, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола

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Сборная Украины не смогла сохранить ворота в неприкосновенности на стадионе "Сан-Сиро". Команда Сергея Реброва пропустила два гола и ответила на это мячом, который забил Андрей Ярмоленко. Оба соперника после этого создали несколько хороших моментов у ворот друг друга. 

Что сказал Ребров 

Наставник сборной Украины напомнил, что его команда за несколько дней до этого провела тяжелый матч против Англии. Футболисты играли на фоне усталости. В то же время "скуадра адзурра" остается одной из сильнейших европейских команд. Подопечные Лучано Спаллетти навязали сопернику настолько высокий темп матча, что украинцы не выдержали. 

Сборная Италии
Сборная Италии празднует победу. Фото: REUTERS/Claudia Greco

У Реброва нет вопросов к судейству или своим подопечным. Он подтвердил, что в перерыве провел с игроками объяснительную работу, после чего сборная Украины заиграла более активно. Тренер считает, что "сине-желтые" могли вырвать победу в этой встрече. 

Также Сергей Ребров отметил атмосферу на стадионе "Сан-Сиро" и поблагодарил итальянских болельщиков за поддержку. Он заявил, что шансы на выход из группы у сборной Украины по-прежнему есть. Тренер пообещал, что его команда очень серьезно подготовится к следующим матчам против Мальты и Северной Македонии. 

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