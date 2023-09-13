Ребров назвал главную причину поражения сборной Украины в Италии
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлением от выступлений своей команды в матче отбора Евро-2024 против Италии. "Сине-желтые" уступили на "Сан-Сиро" со счетом 1:2.
Ребров назвал главные причины этого поражения и дал важное обещание, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
Сборная Украины не смогла сохранить ворота в неприкосновенности на стадионе "Сан-Сиро". Команда Сергея Реброва пропустила два гола и ответила на это мячом, который забил Андрей Ярмоленко. Оба соперника после этого создали несколько хороших моментов у ворот друг друга.
Что сказал Ребров
Наставник сборной Украины напомнил, что его команда за несколько дней до этого провела тяжелый матч против Англии. Футболисты играли на фоне усталости. В то же время "скуадра адзурра" остается одной из сильнейших европейских команд. Подопечные Лучано Спаллетти навязали сопернику настолько высокий темп матча, что украинцы не выдержали.
У Реброва нет вопросов к судейству или своим подопечным. Он подтвердил, что в перерыве провел с игроками объяснительную работу, после чего сборная Украины заиграла более активно. Тренер считает, что "сине-желтые" могли вырвать победу в этой встрече.
Также Сергей Ребров отметил атмосферу на стадионе "Сан-Сиро" и поблагодарил итальянских болельщиков за поддержку. Он заявил, что шансы на выход из группы у сборной Украины по-прежнему есть. Тренер пообещал, что его команда очень серьезно подготовится к следующим матчам против Мальты и Северной Македонии.
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