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Буяльский станет следующей продажей "Динамо": куда уйдет футболист

13 сентября 2023 07:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Буяльский станет следующей продажей "Динамо": куда уйдет футболист
Виталий Буяльский выходит на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Буяльский может сменить клуб уже в нынешнем сезоне. В услугах опытного футболиста заинтересованы зарубежные команды.

"Динамо" готово отпустить Буяльского за разумную цену, сообщает Fanatik

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Виталий Буяльский стал капитаном "Динамо" после того, как Сергей Сидорчук покинул киевский клуб. Однако полузащитник может вскоре последовать примеру своего товарища и тоже сменить команду. 

Куда может уйти Буяльский

Сразу несколько клубов сохраняют интерес к 30-летнему футболисту. Прежде всего речь идет о турецких командах. Местные "Трабзонспор" и "Фенербахче" давно следят за игрой Виталия Буяльского, а стамбульцы недавно даже интересовались его трансферной стоимостью. 

Виталий Буяльский
Буяльский в матче против "Бешикташа". Фото: пресс-служба "Динамо" 

Согласно информации журналистов, уже зимой "Динамо" может получить предложение по игроку в размере 900 тысяч евро. Если оно устроит киевский клуб, то Буяльский почти наверняка будет продан. 

Также Виталием интересуются клубы из Германии и Греции, однако детальной информации на этот счет нет. 

Помимо капитана, "Динамо" может продать голкипера Георгия Бущана и защитника Дениса Попова. 

Напомним, Мудрик или Стерлинг уйдут из "Челси": когда это произойдет. 

Андрей Лунин нашел другой клуб: трансфер состоится в январе. 

Брат голкипера "Шахтера" погиб на фронте. 

Английские СМИ назвали украинского игрока, трансфер которого принесет много денег. 

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