Буяльский станет следующей продажей "Динамо": куда уйдет футболист

Виталий Буяльский выходит на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Буяльский может сменить клуб уже в нынешнем сезоне. В услугах опытного футболиста заинтересованы зарубежные команды.

"Динамо" готово отпустить Буяльского за разумную цену, сообщает Fanatik.

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Куда может уйти Буяльский

Сразу несколько клубов сохраняют интерес к 30-летнему футболисту. Прежде всего речь идет о турецких командах. Местные "Трабзонспор" и "Фенербахче" давно следят за игрой Виталия Буяльского, а стамбульцы недавно даже интересовались его трансферной стоимостью.

Буяльский в матче против "Бешикташа". Фото: пресс-служба "Динамо"

Согласно информации журналистов, уже зимой "Динамо" может получить предложение по игроку в размере 900 тысяч евро. Если оно устроит киевский клуб, то Буяльский почти наверняка будет продан.

Также Виталием интересуются клубы из Германии и Греции, однако детальной информации на этот счет нет.

Помимо капитана, "Динамо" может продать голкипера Георгия Бущана и защитника Дениса Попова.

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