Буяльский станет следующей продажей "Динамо": куда уйдет футболист
Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Буяльский может сменить клуб уже в нынешнем сезоне. В услугах опытного футболиста заинтересованы зарубежные команды.
"Динамо" готово отпустить Буяльского за разумную цену, сообщает Fanatik.
Виталий Буяльский стал капитаном "Динамо" после того, как Сергей Сидорчук покинул киевский клуб. Однако полузащитник может вскоре последовать примеру своего товарища и тоже сменить команду.
Куда может уйти Буяльский
Сразу несколько клубов сохраняют интерес к 30-летнему футболисту. Прежде всего речь идет о турецких командах. Местные "Трабзонспор" и "Фенербахче" давно следят за игрой Виталия Буяльского, а стамбульцы недавно даже интересовались его трансферной стоимостью.
Согласно информации журналистов, уже зимой "Динамо" может получить предложение по игроку в размере 900 тысяч евро. Если оно устроит киевский клуб, то Буяльский почти наверняка будет продан.
Также Виталием интересуются клубы из Германии и Греции, однако детальной информации на этот счет нет.
Помимо капитана, "Динамо" может продать голкипера Георгия Бущана и защитника Дениса Попова.
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